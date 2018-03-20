В Белом доме "не удивились" победе Путина на выборах

Официальный Вашингтон прокомментировал итоги прошедших в воскресенье выборов президента РФ, передает РИА Новости. В Белом доме, по словам заместителя пресс-секретаря Белого дома Хоган Гидли, "не удивились" итогам голосования.

"Мы не удивлены итогами выборов, - так ответил он на вопрос журналистов. - Мы будем работать над тем, чтобы улучшить отношения с Россией".

При этом он заявил, что Белый дом не планирует телефонных переговоров между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным и не планирует поздравлять Путина с победой на выборах.