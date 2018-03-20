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20.03.2018 05:30
Рубрика: Общество

В Гидрометцентре рассказали о смещении времен года

Текст: Ольга Игнатова
На этой неделе весна в центральном регионе еще не заявит о себе в полной мере, рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.

Потепление идет, но очень медленно. Правда, после сильных ночных морозов конца минувшей недели, днем воздух все-таки начнет прогреваться. Ожидается примерно одинаковая погода с небольшим снегом: минус 8-13 в ночные часы и минус 1-6 днем. В отдельные дни возможно повышение до плюс одного градуса. Такая погода, по словам Паршиной, считается аномально холодной: ниже нормы на 7 градусов.

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Настоящая весна пока чувствуется в Крыму и на Черноморском побережье Краснодарского края. В Крыму воздух днем уже прогревается до +18 градусов, а в районе Сочи и до +24. На всей остальной территории России весна пробивается крайне трудно и медленно.

Орловская, Липецкая и Тамбовская области еще будут ощущать на себе отголоски сильных снегопадов, накрывших юг Центрального федерального округа в выходные. Наибольшие по интенсивности снегопады пройдут в Курской области. Снегопады и в Поволжье.

На севере погода очень разная: в Коми ночью минус 23, днём в понедельник резкое повышение температуры до минус 3. В Архангельской и Вологодской областях днём минус 2-8. Карелию и Калининградскую область опекает антициклон с юга Скандинавии. Потеплеет до 1-6 градусов. На Урал выходит циклон со снегопадами. Например, в Свердловской и Челябинской областях сильный снег. Днём около 10 мороза.

На южном Урале температура повысится до минус 1-6, а местами ожидается оттепель до плюс 4. В частности, в Курганской области. Снег и ветер до 24 метров в секунду ожидаются в Новосибирской, Томской и Кемеровской областях и Алтайском крае. Но зато температура днём повысится до плюс 7 градусов. В Республике Алтай воздух может прогреваться до плюс 18 градусов. Оттепель до плюс 5 в Омской области. На юге Тюменской области в понедельник похолодание до минус 2-8 градусов. На Ямале ещё очень холодно: днём до минус 23.

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В центральных и южных районах Красноярского края тоже потепление. В центральных районах в начале недели до плюс 10, на юге Красноярского края до плюс 11. На Байкале тоже повышение температуры до плюс 3-8 градусов. В Забайкальском крае в понедельник до 8 тепла.

Что касается Дальнего Востока, то там тоже все неоднородно. В Хабаровском крае снегопады, но станет заметно теплее. Минус 13 на севере и на юге края до плюс 5. На Сахалине снег и ветер и минус 2-плюс 3 градуса. В Якутии по-прежнему по ночам лютые морозы до минус 47. А в центральных районах Магаданской области по ночам и вообще до минус 50. И на западе Чукотки до минус 47. Днём там теплее. В частности, в Якутии минус 12-17. На Чукотке днём минус 15-20. На побережье Магаданской области минус 10-15, а в континентальных районах минус 18-23 градуса.

Назван час наступления астрономической весны

Такая затяжная весна невольно наталкивает на мысли о смещении сезонов: раз в новогоднюю ночь в центре России зеленела травка и шли дожди, то зима по праву отвоевывает себе ещё месяц холода.

По словам Людмилы Паршиной, ученые исследуют этот феномен и пока приходят к выводу, что определенные изменения в смене сезонов есть и связывают они это с глобальным потеплением.

"Весна обязательно будет, она уже на пороге, - поясняет Паршина. - Яркое солнце и образующиеся кучевые облака свидетельствуют о весенних изменениях в атмосфере. Снег испаряется и подтаивает на солнце. На юге России потепление до 24, в Приморье до плюс 10, в Забайкалье до плюс 8. Все это говорит о переломе зимнего характера погоды".

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