В "Яндексе" ввели новые возможности для браузера и Алисы

В "Яндексе" рассказали о двух полезных новшествах.

Первое касается голосового помощника Алисы - теперь она умеет заказывать такси.

Схема работы предельно проста. Для того, чтобы вызвать машину, нужно сказать: "Алиса, вызови такси" (или "закажи такси") и уточнить, куда именно вы хотите поехать. Можно будет назвать желаемое место или конкретный адрес.

Далее голосовой помощник определит местоположение и откроет приложение Яндекс.Такси с готовым маршрутом.

По умолчанию Алиса предложит воспользоваться тарифом "Эконом", но в ближайшее время пользователи смогут выбирать тариф сами.

В настоящий момент Алиса доступна не только на смартфонах, но и в Яндекс.Браузере для Windows. Голосовой помощник постоянно обучается с помощью платформы Яндекс.Диалоги. Сторонние разработчики смогут привить Алисе тот или иной навык - например, обучить её игре.

Второе нововведение касается вкладок в Яндекс.Браузере. Как обещают разработчики, теперь они не пропадут без подключения к интернету.

Функция, защищающая потерю данных в офлайне, действует для Android-устройств. Яндекс.Браузер автоматически сохраняет копии страниц, которые пользователь открывает во вкладках.

Если интернет пропадет, а вкладки выгрузятся из памяти, браузер восстановит открытые страницы из сохраненных копий. В офлайне такие страницы можно узнать по значку в виде стрелки вместо привычного замочка.

В "Яндексе" уточнили, что сохраняться будут не более 50 страниц одновременно. При закрытии вкладок копии удаляются.

Кроме того, Яндекс.Браузер не будет создавать копии страниц для устройств с небольшим объемом оперативной памяти (менее 512/1024 Мб в зависимости от версии ОС). Эту функцию при желании можно отключить в настройках.