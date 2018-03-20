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20.03.2018 08:58
Рубрика: В мире

В Киргизии изъята крупная партия жидкого героина

Текст: Данияр Каримов (Бишкек)

Крупную партию жидкого героина - свыше 17 килограммов изъяли в Бишкеке. Наркотик, также известный как "Слезы Аллаха", преступники упаковывали в тару из-под меда и под видом этого продукта переправляли в Канаду.

Об изъятии жидкого героина сообщили в МВД республики. По данным правоохранителей, Службе по борьбе с незаконным оборотом наркотиков удалось перекрыть устойчивый канал поставок опиатов в дальнее зарубежье. Задержано несколько граждан Киргизии и Афганистана.

Фото: Евгения Евреинова
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Жидкий героин имеет афганское происхождение. Преступная группировка, в которую помимо задержанных входили граждане еще нескольких стран, перебрасывала наркотик в Киргизию через Таджикистан. "Слезы Аллаха" перевозились большегрузным автотранспортом по маршруту Джелалабад (Афганистан) - Худжанд (Таджикистан) - Бишкек под видом натурального сока. В столице Киргизии преступники переливали жидкий героин в тару из-под натурального меда местного производства, а затем переправляли самолетом в Канаду, где он затем и распространялся.

Этот наркотик появился свыше пятнадцати лет назад. Он представляет собой жидкий концентрат героина и изобретен для облегчения его контрабанды. Специалисты утверждают, что наркотик вызывает привыкание после первой же инъекции. В Киргизии "Слезы Аллаха" изымают из оборота не впервые.

Немногим ранее президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков потребовал от силовиков усилить борьбу с наркокартелями. Он раскритиковал правоохранительные органы за снижение объема изымаемых наркотиков и связал это с коррупцией.

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