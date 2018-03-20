В Кремле не будут участвовать в обсуждении скандала с Макаревичем

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался обсуждать высказывания музыканта Андрея Макаревича и попросил точнее цитировать.

"Вы неправильно процитировали. Уж если это обсуждать, то надо цитировать дословно. А в целом - это не наш вопрос, мы никак не хотели бы участвовать в этом обсуждении", - подчеркнул Песков, в ответ на просьбу прокомментировать высказывания музыканта.

Напомним, что Макаревич написал в Facebook, что несколько лет не был в Америке, и в этот раз "впервые поразило - насколько они спокойнее, веселее и добрее нас". В ответ на комментарий о "госпропаганде в современной России" Макаревич написал: "Мне кажется, они открыли какой-то 25-й кадр, который реально превращает людей в злобных дебилов".