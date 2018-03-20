В Минске презентуют четырехтомник истории культуры Беларуси

Фундаментальное издание, в котором представлена богатейшая палитра истории культуры Беларуси от средневековья до дня сегодняшнего, стало итогом многолетней работы исследователей академического Института искусствоведения, этнографии и фольклора. Об этом сообщает БЕЛТА накануне презентации новинки в Центральной библиотеке имени Якуба Коласа академии наук Беларуси, которая намечена на 22 марта.

Серия вышла под редакцией директора Центра белорусской культуры, языка и литературы НАН, академика Александра Локотко в издательском доме "Белорусская наука" и, по данным ее составителей, не имеет аналогов в историографии страны.

Эксперты полагают, что итоги этой богатейшей авторской монографии лягут в основу "научного сопровождения государственной политики развития национальной культуры, для формирования и усовершенствования учебных программ высших учебных заведений творческого и культурологического направлений". Кроме того, четырехтомник также будет полезен для тех, кто интересуется многообразной историей белорусской культуры.

По информации СМИ, в библиотеке НАН будет также презентована книга ученых-историков Валентины Белявиной и Любови Раковой "Беларускі касцюм". Уникальность этой научной темы, по мнению ее создателей, состоит в том, что в ней "впервые дана характеристика исторического развития костюма всех основных социально-сословных групп городского и сельского населения страны с раннего Средневековья до современности". Издание проиллюстрировано произведениями искусства ХVІ-ХІХ веков и фотографиями ХІХ-ХХ веков.