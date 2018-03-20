В ОЗХО рассказали, сколько будут изучать отравившее Скрипаля вещество

Для анализа вещества, которое использовалось при отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, Организации по запрещению химического оружия понадобится две-три недели. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление генерального директора ОЗХО Ахмета Узюмджю.

По словам главы организации, ОЗХО направила своих экспертов в Соединенное Королевство для сбора проб, которые планируется доставить в одну из лабораторий в Гааге. С результатами анализов впоследствии ознакомят британское правительство.

Ахмет Узюмджю уклонился от ответа на вопрос, удастся ли специалистам подтвердить использование для отравления Скрипаля нервно-паралитического вещества А-234. "Я не могу предвосхищать результаты технической работы", - заключил гендиректор.