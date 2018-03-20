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20.03.2018 22:20
Рубрика: Общество

ЕГЭ на старте

Школьников позвали на экзамен
Текст: Ирина Ивойлова
Российская газета - Федеральный выпуск №7521 (58)
Начался досрочный этап ЕГЭ. По данным Рособрнадзора, на него зарегистрировано более 40 тысяч человек. В основной период, по предварительным данным, участие в экзаменах примут более 720 тысяч человек, из них 638 тысяч - выпускники текущего года.
Фото: Сергей Куксин/РГ
В школах начались Всероссийские проверочные работы

В прошлом году на досрочный период записались 44 тысячи человек.

Большая часть тех, кто придет на досрочный этап, - выпускники прошлых лет. Одиннадцатиклассникам разрешается сдать ЕГЭ раньше времени, если они по уважительным причинам не смогут попасть в основную волну.

Тот, кто идет сдавать ЕГЭ в досрочный период, должен освоить к этому времени всю школьную программу и пройти аттестацию по всем предметам. Обычно в досрочном этапе участвуют спортсмены, выпускники, которые уезжают на международные олимпиады, или ученики, которые во время основного этапа будут на лечении.

- Наша задача - удержать достигнутый высокий уровень проведения ЕГЭ, и я прошу министров лично курировать досрочный этап: очень детально и тщательно отслеживать проведение всех экзаменов, - обратился к региональным министрам глава Рособрнадзора, замминистра образования и науки Сергей Кравцов.

Если и в резервные дни не сдал экзамены, то русский язык и математику можно пересдать  в сентябре

Особое внимание надо обратить на сканирование бланков, видеонаблюдение на экзамене, создание условий для выпускников с ограниченными возможностями.

Пересдать ЕГЭ по выбору тем, кто пришел на досрочный этап, в основную волну не разрешат. Это можно будет сделать только в следующем году. Но обязательные экзамены - русский язык и математику - можно пересдать в резервные дни, если ученик не набрал минимальный балл.

"Если и в резервные дни не удастся сдать экзамены, то обязательные русский язык и математику базового уровня можно пересдать в сентябрьские сроки", - напомнили в Рособрнадзоре. Как правило, самые популярные предметы на ЕГЭ по выбору - обществознание, его выбирают больше 50 процентов, история (около 20 процентов), биология (18 процентов) физика, иностранные языки.

Что нового будет на ЕГЭ-2018?

Русский язык: в экзаменационную работу включено задание базового уровня, проверяющее знание лексических норм современного русского литературного языка. Максимальный первичный балл за выполнение всей работы увеличен с 57 до 58.

Обществознание: переработана система оценивания задания 28. Уточнена формулировка задания 29 и изменена система его оценивания. Максимальный первичный балл за выполнение всей работы увеличен с 62 до 64.

Литература: уточнены требования к выполнению заданий 9 и 16 (отменено требование обосновать выбор примера для сопоставления). Введена четвертая тема сочинения. Полностью переработаны критерии оценивания выполнения заданий с развернутым ответом (8, 9, 15, 16, 17). Максимальный балл за всю работу увеличен с 42 до 57 баллов.

Расписание досрочного периода ЕГЭ:
  • 21 марта - география, информатика.
  • 23 марта - русский язык.
  • 26 марта - история, химия.
  • 28 марта - иностранные языки (устная часть).
  • 30 марта - математика база и профиль.
  • 2 апреля - иностранные языки, биология, физика.
  • 4 апреля - обществознание, литература.

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