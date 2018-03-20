Министр обороны Сергей Шойгу провел совещание, на котором подробно рассказал о том, что сейчас происходит в пригороде сирийской столицы - районе Восточная Гута.

По словам Шойгу, наши военные проводят там масштабную гуманитарную операцию. Только за последние пять суток по гуманитарным коридорам эвакуировали 79 655 человек. Более 65 процентов территории Восточной Гуты освобождено.

- Основные усилия российских офицеров направлены на обеспечение безопасности выхода из блокированных районов мирных жителей, а также на организацию доставки эвакуированным сирийцам гуманитарной помощи с территории России, - сообщил министр.

Он рассказал, что этим людям раздали 427 тонн продовольствия. Одновременно в рамках гуманитарной операции в марте был обеспечен проход в блокированные пригороды Дамаска трех гуманитарных конвоев ООН. Доставлено более 445 тонн грузов. "Эта работа, - уточнил министр обороны, - проводится в тесном взаимодействии с ООН, Международным Комитетом Красного Креста и Сирийским Арабским Красным Полумесяцем".

Несмотря на постоянные попытки боевиков сорвать мирные инициативы в Восточной Гуте, наши военные ведут переговоры с лидерами вооруженных формирований. Цель таких контактов - прекратить боевые действия и предотвратить гуманитарную катастрофу. "Предпринимаемые нами шаги в целом позволили стабилизировать обстановку в пригороде Дамаска, - заявил глава оборонного ведомства РФ. - Помимо этого, российский Центр по примирению враждующих сторон проводит гуманитарные акции и в других районах Сирии". Всего с начала российской военной операции в Сирии на освобожденные от террористов территории вернулось свыше миллиона трехсот тысяч беженцев.

- Мы продолжаем наблюдать за действиями США и стран коалиции. Отмечаем активность их вооруженных сил вокруг Сирии, - сообщил Шойгу. - Сохраняется возможность применения боевиками отравляющих веществ с тем, чтобы в дальнейшем обвинить сирийские войска в использовании химического оружия. Три такие попытки за последнюю неделю пресечены.

Тем не менее наши военные все же рассчитывают, что западные партнеры при принятии решений станут руководствоваться здравым смыслом, прекратят заигрывать с террористами и присоединятся к мирным российским инициативам. Шойгу призвал заинтересованные стороны к конструктивному диалогу и совместным действиям, направленным на прекращение насилия в Сирии.