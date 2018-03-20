По словам Шойгу, наши военные проводят там масштабную гуманитарную операцию. Только за последние пять суток по гуманитарным коридорам эвакуировали 79 655 человек. Более 65 процентов территории Восточной Гуты освобождено.
- Основные усилия российских офицеров направлены на обеспечение безопасности выхода из блокированных районов мирных жителей, а также на организацию доставки эвакуированным сирийцам гуманитарной помощи с территории России, - сообщил министр.
Он рассказал, что этим людям раздали 427 тонн продовольствия. Одновременно в рамках гуманитарной операции в марте был обеспечен проход в блокированные пригороды Дамаска трех гуманитарных конвоев ООН. Доставлено более 445 тонн грузов. "Эта работа, - уточнил министр обороны, - проводится в тесном взаимодействии с ООН, Международным Комитетом Красного Креста и Сирийским Арабским Красным Полумесяцем".
Несмотря на постоянные попытки боевиков сорвать мирные инициативы в Восточной Гуте, наши военные ведут переговоры с лидерами вооруженных формирований. Цель таких контактов - прекратить боевые действия и предотвратить гуманитарную катастрофу. "Предпринимаемые нами шаги в целом позволили стабилизировать обстановку в пригороде Дамаска, - заявил глава оборонного ведомства РФ. - Помимо этого, российский Центр по примирению враждующих сторон проводит гуманитарные акции и в других районах Сирии". Всего с начала российской военной операции в Сирии на освобожденные от террористов территории вернулось свыше миллиона трехсот тысяч беженцев.
- Мы продолжаем наблюдать за действиями США и стран коалиции. Отмечаем активность их вооруженных сил вокруг Сирии, - сообщил Шойгу. - Сохраняется возможность применения боевиками отравляющих веществ с тем, чтобы в дальнейшем обвинить сирийские войска в использовании химического оружия. Три такие попытки за последнюю неделю пресечены.
Тем не менее наши военные все же рассчитывают, что западные партнеры при принятии решений станут руководствоваться здравым смыслом, прекратят заигрывать с террористами и присоединятся к мирным российским инициативам. Шойгу призвал заинтересованные стороны к конструктивному диалогу и совместным действиям, направленным на прекращение насилия в Сирии.