По завершении серии полуфинальных матчей в чемпионате России по хоккею с мячом среди клубов Суперлиги определились места и сроки проведения заключительных игр XXVI Чемпионата России.

В поединке за "бронзу" встретятся кемеровский "Кузбасс" и иркутская "Байкал-Энергия", которые проведут между собой два матча.

Первый 22 марта состоится в Кемерово, второй 25 марта в Иркутске (время матча будет объявлено дополнительно). Победитель в играх за бронзовые награды определится по большему количеству набранных в этих матчах очков.

Как сообщили "РГ" в пресс-службе Федерации хоккея с мячом России, при равенстве очков победитель определяется по лучшей разности забитых и пропущенных мячей или по большему количеству мячей, забитых на чужом поле.

В случае равенства этих показателей по окончании второго матча будет назначено дополнительное время (два тайма по 10 минут) до первого забитого мяча.

Если и в дополнительное время победитель вновь не будет выявлен, то команды пробьют серию послематчевых 12-метровых ударов.

Ну а главным блюдом, венчающим весь сезон, станет "золотой матч", который пройдет 25 марта на арене "Ерофей". Чемпионский титул в этом году разыграют красноярский "Енисей" и хабаровский "СКА-Нефтяник". Если основное время матча закончится ничейным результатом, то арбитр назначит дополнительное время (два тайма по 10 минут) до первого забитого мяча. Если и в дополнительное время имя чемпиона будет неизвестно, то финалисты определят лучшего в серии 12-метровых ударов.

"Золотой матч" в Суперлиге пройдет 25 марта в Хабаровске на арене "Ерофей". Чемпионский титул разыграют "СКА-Нефтяник" и "Енисей"

Ну а накануне в Подмосковье завершился международный детский турнир "Красногорск-2018".

Как сообщает сайт СК "Зоркий", на льду красногорского стадиона скрестили клюшки команды хоккеистов 2006 года рождения из Чехии, Норвегии, объединенная команда Германии и Голландии, а Россию представляли красногорские мальчишки.

Юных спортсменов приветствовали почетные гости - министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков и глава городского округа Красногорск Радий Хабиров.

- На Подмосковной земле впервые проводится такого масштаба турнир по хоккею с мячом среди детей. Международная федерация бенди (FIB) выбрала площадкой проведения матча именно Красногорск, поскольку этот город имеет богатую спортивную историю. Здесь начинали тренировать многие чемпионы, например, братья Владимир и Игорь Петровы, чьи имена известны во всем мире, - подчеркнул Роман Терюшков.

Глава спортивного ведомства выразил надежду, что за первым турниром пройдут второй, третий и эти увлекательные соревнования станут традиционными.

Глава городского округа Красногорск Радий Хабиров отметил, что для Красногорска большая честь принимать такого рода турнир и пожелал юным хоккеистам честной борьбы, достижения поставленных целей и побед.

Одновременно на площадке играли четыре команды, разделив поле на две половины. В упорной борьбе победу одержали гости из Норвегии. Команда "Зоркий" под руководством Александра Осокина, представлявшая Россию, заняла второе место.