Доверие россиян к выборам и к Центризбиркому как органу, который обеспечивает избирательный процесс, растет. При этом все больше и больше граждан стремятся не просто голосовать, но и самим бороться за чистоту выборов.

Сегодня почти две трети россиян - 63 % - характеризуют ЦИК как орган, стремящийся сделать выборы справедливыми и демократическими, в начале 2016 года эта доля составляла 40 %. Напротив, о периодических нарушениях закона со стороны ЦИК сегодня говорят вдвое реже, чем два года назад: 19% против 36% соответственно. Таковы данные ВЦИОМ, которые эта социологическая служба обнародовала сегодня. Согласно всероссийскому опросу, который был проведен 6-7 марта, большинство россиян - 66% - в 2018 году также отмечают, что ЦИК действует в интересах граждан: всего общества (37% - с 25% в 2016 г.) или большей его части (29% - с 22% в 2016 г.). Уровень доверия председателю ЦИК Элле Памфиловой составляет 62% (недоверия - 14%). "За два года Элле Памфиловой не только удалось сохранить высокий личный кредит доверия, который был зафиксирован в тот момент, когда она пришла из правозащитной сферы в Центризбирком России, но и значительно повысить его, но теперь уже возглавляемому ею органу. Она смогла за этот короткий промежуток времени создать команду, умело сочетающую отсутствие политической ангажированности с последовательной защитой прав избирателей", - прокомментировал результаты опроса руководитель департамента исследований ВЦИОМ Степан Львов. "Сегодня мы видим у руля избирательной системы команду успешных политических менеджеров, объединенных одной целью - провести открытые и честные выборы. Высокий уровень доверия этому органу успешно транслируется на всю избирательную систему страны и в значительной степени определяет доверие к результатам выборов. Безусловно, этот факт сыграл не последнюю роль в активном участии избирателей на выборах президента России 18 марта", - заявил Львов.

Большинство россиян - 60 % - положительно характеризуют работу ЦИК по контролю за соблюдением избирательных прав граждан (22% - считают ее удовлетворительной). Эти результаты перекликаются с тем, о чем вчера шла речь на Первом форуме общественных наблюдателей, который прошел в Общественной палате.

Высокий уровень доверия ЦИК успешно транслируется на всю избирательную систему страны

До марта 2018 года наблюдение на выборах было исключительно политическим. Только кандидаты и выдвинувшие их партии имели право направлять своих представителей на участки. Это ограничивало масштаб наблюдения и в ряде случаев приводило к предвзятому отношению наблюдателей к ходу избирательного процесса. При подготовке нынешних выборов главы государства Центризбирком поставил задачу повышения доверия общества к избирательным процедурам. В связи с чем в декабре 2017 года были внесены поправки в законодательство и в стране появился новый институт - независимого, неполитического наблюдения. Любой желающий вне зависимости партийных симпатий смог получить мандат наблюдателя от Общественной палаты России и региональных общественных палат.

Как рассказал секретарь ОП РФ Валерий Фадеев, было подготовлено 146 328 общественных наблюдателей. Накануне дня выборов начал работу Ситуационный центр, где 300 волонтеров в шесть смен принимали сигналы от наблюдателей. "Получили 1723 сообщения о нарушениях, немедленно эти сообщения обрабатывались, проверялись. Примерно 80 процентов не подтвердилось. Остальные были в работе. Что-то можно было исправить сразу - вроде сдвинутых камер на участках. По каким-то - небольшому количеству - работа проводилась более серьезно", - рассказал Фадеев. Этот проект стал чрезвычайно важным для системы общественных палат России.

На форуме Элла Памифлова отметила вклад общественных наблюдателей в повышение доверия к выборам, особенно в таких сложных регионах, как кавказские республики. Причем туда отправились, по ее словам, "самые оппозиционнейшие деятели", которым ЦИК и не думал чинить препятствий. "Свыше 50 человек поехали в Чеченскую Республику, посмотрели, что и как, назад вернулись такие же целые и здоровые", - привела она пример. Сообщений о нарушениях в ходе выборов было сравнительно немного, рассказала Памфилова. Большинство сигналов не подтвердилось. А часть из них и вовсе оказалась "фальсификацией нарушений", например, ролик о якобы вбросе на избирательном участке в Иркутске, который был смонтирован 17 марта, за день до выборов. "Разворошите этот информационный мусор, который сознательно создавали, помогите нам отделить зерна от плевел, где есть еще громкие возгласы, что были нарушения, посмотрите внимательно, что это было такое", - призвала Памфилова наблюдателей. Она также обещала, что окончательные итоги президентских выборов будут объявлены только после того, как ЦИК разберется со всеми спорными моментами.