Венгрия осудила планы Украины расположить военных в Закарпатье

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто раскритиковал намерения минобороны Украины возобновить работу военной части в городе Берегово в Закарпатье. Украина планирует разместить там 800 человек.

Сиярто отметил, что действия Киева вызывают беспокойство, передает РИА Новости. "Это означает, что они считают венгерскую национальную общину угрозой", - подчеркнул министр.

Напряженность в отношениях между странами возникла из-за споров об украинском законе об образовании, который сокращает возможность обучения на других языках.