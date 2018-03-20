Верховный суд отклонил иск Telegram к ФСБ

Верховный суд России признал законным приказ ФСБ о расшифровке сообщений в Telegram.

Таким образом, иск руководства мессенджера был отклонен.

В ФСБ считают, что требование о предоставлении ключей для расшифровки переписок пользователей в Telegram не нарушает конституционные права граждан. Представитель компании, в свою очередь, заявил, что Telegram обжалует решение суда.

В середине октября прошлого года Мещанский суд оштрафовал Telegram на 800 тысяч рублей за отказ предоставить ФСБ переписку нескольких пользователей мессенджера. СМИ сообщали, что ФСБ запросила у Telegram переписку братьев-террористов, устроивших теракт в Санкт-Петербурге.

После назначения штрафа основатель Telegram Павел Дуров начал поиск юристов для защиты интересов его компании в суде. Решение было обжаловано, позже районный суд признал его законным, а затем жалоба была направлена в Верховный суд.