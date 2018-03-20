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20.03.2018 15:48
Рубрика: Власть

Владимир Путин наградил паралимпийцев

Фото: Константин Завражин
Текст, видео: Кира Латухина
В Кремле президент наградил паралимпийцев и заявил, что восхищен их силой духа.

"Своим примером вы показываете обществу, всему миру, что настоящая активная жизненная позиция, достоинство, любовь к Отечеству является главным, лежит в основе всей нашей жизни", - сказал Владимир Путин и пожелал спортсменам здоровья, духовных сил и новых ярких побед.

Фото: РИА Новости
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"Вы показали высочайший класс, силу воли, подтвердили уверенные позиции нашей страны в группе лидеров мирового паралимпийского спорта. Причем сделали это, говоря спортивным языком, находясь в меньшинстве - выступая не в полном составе, на равных соревновались с сильнейшими паралимпийскими сборными", - отметил глава государства.

"Вся Россия гордится тем, как достойно вы несете главную миссию паралимпийца - "вдохновлять и восхищать мир", - заявил Путин. - Вы действительно заряжаете людей своей целеустремленностью, оптимизмом, энергией; личным примером доказываете, что сила духа и вера в себя способны преодолевать любые трудности и любые обстоятельства, что для стремления действовать, быть полезным своим близким, обществу, своей Родине не существует преград".

"Сегодня, когда мировой спорт, в том числе паралимпийский, переживает не самые простые времена, ваш уникальный характер, умение держать удар и победный настрой, с которым вы идете по жизни, раскрылись с особой силой", - отметил президент.

"Прошедшие игры стали юбилейными для нашей страны, которая принимает участие в Паралимпиадах уже 30 лет, с 1988 года, и, пожалуй, самыми сложными", - констатировал Путин. "Но вас не сломили ни жесткий эмоциональный прессинг, ни запрет национальной символики. Вы собрались, взяли все, что хотели, что смогли, причем брали не числом, а умением, - похвалил он. - Все мы рукоплескали и вашей стойкости, и вашему мастерству".

"Чего стоит одно только выступление в смешанной и открытой эстафетах наших девушек, которые наравне боролись со сборными, в составе которых были и женщины, и мужчины, - привел пример глава государства. - Впрочем, каждый старт наших паралимпийцев был проверкой на прочность. И тем ценнее медали, которые вы завоевали".

"Восхищения и благодарности достойны абсолютно все участники Игр", - сказал президент и поблагодарил тренеров, врачей, методистов, конструкторов оборудования, ассистентов и спортсменов-ведущих. "Уверен, вам очень непросто смириться, что не все ваши подопечные смогли принять участие в Играх. Но вы знаете, что за них искренне переживает вся страна", - заметил он.

"И мы сделаем все, чтобы поддержать этих мужественных, честных людей, чтобы их таланты и упорство продолжали дарить надежду всем, кто оказался в трудной жизненной ситуации, в том числе проведем для паралимпийцев в этом году ряд соревнований с особым статусом, - обещал глава государства. - И конечно, призовые за победу в них будут сопоставимы с выплатами медалистам зимних Паралимпийских игр в Пхёнчхане".

"Конечно, мы продолжим отстаивать спортивную честь России и всех наших чистых атлетов, выступать за спорт без политики и двойных стандартов, делом доказывать верность нашей страны идеалам спорта, в основе которых высокие гуманистические ценности и принцип равных возможностей", - заверил Путин. МИДу следует на системном уровне активизировать работу Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО в целях совершенствования Международной конвенции о борьбе с допингом в спорте, поручил он: "И добиваться, чтобы правила здесь были справедливыми и абсолютно прозрачными".

Награды получили семь спортсменов. Орден Почета президент вручил биатлонистке и лыжнице Екатерине Румянцевой - она завоевала наибольшее количество наград из российских спортсменов: три золотые и две серебряные медали. "Лично для меня главное было - не обращать внимания на этот запрет. И как гражданка этой страны я знаю свой флаг, герб, и мы доказываем всем, что мы сильнее!" - сказала она и поздравила главу государства с победой на выборах, поблагодарив за поддержку национального паралимпийского спорта.

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС
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Также глава государства наградил тем же орденом двукратных чемпионов Игр Михалину Лысову и Анну Миленину. "Мы старались доказать всем, что мы "чистые" спортсмены, что мы за честный спорт. Мы выступали под нейтральным статусом и завоевали наши награды, привезли их сюда к нам, на Родину. Эти награды для нашей страны, для всех нас", - сказала Лысова и поблагодарила за поддержку.

Еще один награжденный Орденом Почета, Алексей Бугаев, пожелал президенту "в дальнейшем такого же мудрого и успешного правления" и отметил активную поддержку Паралимпийского движения в стране. "В трудный период для всего российского спорта государство не отвернулось от нас и помогло осуществить мечту - выступить на Паралимпиаде в Корее", - сказал он. "Несмотря на все трудности, нас это будет только объединять. Мы побеждали, побеждаем и будем побеждать", - заключил Бугаев.

"Мы, надеюсь, доказали, что нас ничем не сломить. За нашими победами стоят многие... У нас отобрали национальный гимн и флаг, но мы смогли пронести их в наших сердцах. Нашими победами и нашими выступлениями мы в очередной раз продемонстрировали, что мы сильная держава", - сказала лыжница Марта Зайнуллина, которая получила Медаль Ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени.

Российские спортсмены выступали в статусе нейтральных паралимпийских атлетов под паралимпийским флагом. В Играх в Пхёнчхане приняли участие 30 российских атлетов и шесть спортсменов-ведущих. Наши паралимпийцы заняли второе место в неофициальном общекомандном зачете, завоевав 24 медали (восемь золотых, десять серебряных и шесть бронзовых).

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