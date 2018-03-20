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20.03.2018 11:00
Рубрика: В мире

Во Франции взяли под стражу Николя Саркози

Текст: Александр Ленин
Бывший президент Франции Николя Саркози взят под стражу для дачи показаний. Об этом сообщает ТАСС.

Причиной ареста послужили нарушения при финансировании политических кампаний. По некоторым данным, в настоящее время с ним работают следователи. Каких-либо других подробностей на данный момент не приводится.

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Напомним, что летом 2014 года Николя Саркози задерживался правоохранительными органами для дачи показаний по делу о превышении полномочий.

В частности, политик подозревался в попытках получить закрытую информацию от одного из судей о ходе расследования в его отношении. Якобы Саркози был предупрежден о прослушке личного мобильного телефона в рамках расследования по делу о финансировании Ливией своей избирательной кампании на президентских выборах 2007 года.

Добавим, что по французскому законодательству подозреваемые могут содержаться под стражей до 48 часов, прежде чем им предъявят обвинение или освободят.

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