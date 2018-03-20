Во Франции взяли под стражу Николя Саркози

Бывший президент Франции Николя Саркози взят под стражу для дачи показаний. Об этом сообщает ТАСС

Причиной ареста послужили нарушения при финансировании политических кампаний. По некоторым данным, в настоящее время с ним работают следователи. Каких-либо других подробностей на данный момент не приводится.

Напомним, что летом 2014 года Николя Саркози задерживался правоохранительными органами для дачи показаний по делу о превышении полномочий.

В частности, политик подозревался в попытках получить закрытую информацию от одного из судей о ходе расследования в его отношении. Якобы Саркози был предупрежден о прослушке личного мобильного телефона в рамках расследования по делу о финансировании Ливией своей избирательной кампании на президентских выборах 2007 года.

Добавим, что по французскому законодательству подозреваемые могут содержаться под стражей до 48 часов, прежде чем им предъявят обвинение или освободят.