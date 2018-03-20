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20.03.2018 17:19
Рубрика: В мире

Впервые в США запретили создание криптовалюты в коммерческих целях

Текст: Александр Саможнев

Власти города Платтсбург (штат Нью-Йорк) запретили создание криптовалюты после дефицита электричества, который привел к нарушению работы социальных учреждений и недовольству граждан, сообщает портал Business Insider.

Фото: Depositphotos.com
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Ранее в Платтсбурге цена на электричество была одной из самых низких в стране. В город потянулись фирмы, которые занимаются майнингом криптовалюты. Однако вскоре лимит на электроэнергию, которая производится городской гидростанцией, был исчерпан. В результате электричество закупали по рыночным ценам. Это привело к скачкообразному росту тарифов для населения.

В этой связи местная администрация приняла решение о моратории на 18 месяцев на производство криптовалюты в коммерческих целях, а также на открытие новых майнинговых ферм. За это время совместно с предпринимателями должно быть найдено устраивающее все стороны решение. "Мы обязаны защитить экономические и социальные ресурсы города", - говорится в заявлении мэра.

В качестве превентивной меры введен штраф в размере одной тысяч долларов в день "на фирму, корпорацию или другое лицо", которое будет производить криптовалюту в нарушение предписания о моратории.

Фото: REUTERS
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