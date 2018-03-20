Захарова прокомментировала слова Макаревича о "злобных дебилах"

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова лидера рок-группы "Машина времени" Андрея Макаревича о "злобных дебилах". Соответствующий пост она разместила на своей странице в Facebook

"Все, кто еще захочет назвать россиян "злобными дебилами" или еще как-нибудь, вспоминайте эксперимент 2018 года: ваш кандидат, назвавший народ "генетическим отребьем", набрал свои 1,6%", - написала она.

"Перестаньте нас оскорблять - права такого не имеете!", - добавила Захарова.

Напомним, что ранее рок-музыкант сравнил поведение россиян с американцами, отметив, что последние "спокойнее, веселее и добрее" граждан РФ.

Андрей Макаревич в настоящее время находится на гастролях в США. "Это не они стали лучше - они не стали лучше. Это с нами происходит что-то ужасное", - пояснил он. Публикация Макаревича вызвала бурную дискуссию пользователей соцсети. "Ей-богу, мне кажется, они открыли какой-то двадцать пятый кадр, который реально превращает людей в злобных дебилов", - ответил певец на один из комментариев к своему посту.