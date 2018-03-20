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20.03.2018 13:05
Рубрика: Экономика

Законопроект о криптовалютах и ICO внесен в Госдуму

Текст: Игорь Зубков
Базовый для индустрии криптовалют законопроект "О цифровых финансовых активах" внесен в Госдуму группой депутатов во главе с председателем комитета Думы по финансовому рынку Анатолием Аксаковым.

В целом документ основан на проекте, опубликованном Минфином в конце января. Тогда министерство сообщило о принципиальном разногласии с Банком России по обмену цифровых активов на рубли и иностранную валюту: Минфин настаивал на разрешении таких сделок и с криптовалютами и с токенами (криптовалюты, выпускаемые для привлечения финансирования), Банк России - только с токенами, опасаясь, что иначе владельцы криптовалют получат возможность легализовать сомнительные транзакции, проведенные ранее.

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В новой редакции разрешается обмен на фиатные деньги только токенов, однако устанавливается, что Банк России по согласованию с правительством определит возможность обмена и "иных цифровых финансовых активов" в определенных случаях.

На усмотрение Банка России также теперь отнесена максимальная сумма, на которую неквалифицированные инвесторы смогут приобретать токены в рамках одного выпуска. В первоначальной редакции Минфина лимит был определен в 50 тысяч рублей.

Законопроект законодательно закрепляет понятия "криптовалюта" и "токен", определяет их как имущество в электронной форме, созданное с использованием криптографических средств (с той разницей, что криптовалюта имеет множество эмитентов/майнеров, а токен - одного эмитента), и прямо исключает использование цифровых финансовых активов в качестве законного средства платежа.

Вводится понятие "оператор обмена цифровых финансовых активов" - юрлицо, совершающее сделки по обмену токенов на рубли или иностранную валюту. Им может быть только профучастник рынка ценных бумаг или организатор торгов.

Фото: depositphotos.com
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Также законопроект дает определения понятиям "распределенный реестр цифровых транзакций" (технология блокчейн), "смарт-контракт", "майнинг", "цифровой кошелек", а также прописывает процедуру ICO (выпуска токенов).

Предполагается, что майнинг будет признаваться предпринимательской деятельностью в случае, когда майнер в течение трех месяцев подряд превышает лимиты энергопотребления, установленные правительством.

Одновременно та же группа депутатов внесла законопроект о краудфандинге, который дополняет регулирование ICO в базовом проекте. Предполагается, что Банк России будет определять годовой порог суммы инвестиций одного неквалифицированного инвестора в различные проекты, привлекающие финансирование через ICO. Минимальные требования к капиталу оператора инвестиционной платформы составят 5 миллионов рублей.

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