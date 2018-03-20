Законопроект о криптовалютах и ICO внесен в Госдуму

В целом документ основан на проекте, опубликованном Минфином в конце января. Тогда министерство сообщило о принципиальном разногласии с Банком России по обмену цифровых активов на рубли и иностранную валюту: Минфин настаивал на разрешении таких сделок и с криптовалютами и с токенами (криптовалюты, выпускаемые для привлечения финансирования), Банк России - только с токенами, опасаясь, что иначе владельцы криптовалют получат возможность легализовать сомнительные транзакции, проведенные ранее.

В новой редакции разрешается обмен на фиатные деньги только токенов, однако устанавливается, что Банк России по согласованию с правительством определит возможность обмена и "иных цифровых финансовых активов" в определенных случаях.

На усмотрение Банка России также теперь отнесена максимальная сумма, на которую неквалифицированные инвесторы смогут приобретать токены в рамках одного выпуска. В первоначальной редакции Минфина лимит был определен в 50 тысяч рублей.

Законопроект законодательно закрепляет понятия "криптовалюта" и "токен", определяет их как имущество в электронной форме, созданное с использованием криптографических средств (с той разницей, что криптовалюта имеет множество эмитентов/майнеров, а токен - одного эмитента), и прямо исключает использование цифровых финансовых активов в качестве законного средства платежа.

Вводится понятие "оператор обмена цифровых финансовых активов" - юрлицо, совершающее сделки по обмену токенов на рубли или иностранную валюту. Им может быть только профучастник рынка ценных бумаг или организатор торгов.

Также законопроект дает определения понятиям "распределенный реестр цифровых транзакций" (технология блокчейн), "смарт-контракт", "майнинг", "цифровой кошелек", а также прописывает процедуру ICO (выпуска токенов).

Предполагается, что майнинг будет признаваться предпринимательской деятельностью в случае, когда майнер в течение трех месяцев подряд превышает лимиты энергопотребления, установленные правительством.

Одновременно та же группа депутатов внесла законопроект о краудфандинге, который дополняет регулирование ICO в базовом проекте. Предполагается, что Банк России будет определять годовой порог суммы инвестиций одного неквалифицированного инвестора в различные проекты, привлекающие финансирование через ICO. Минимальные требования к капиталу оператора инвестиционной платформы составят 5 миллионов рублей.