Жертвами обстрела боевиков стали 24 жителя Дамаска

Боевики в очередной раз обстреляли из минометов Дамаск и его пригороды. Жертвами стали не менее 24 человек и еще 32 - получили различные ранения, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал "Аль-Маядин".

Несколько ракет разорвалось в историческом центре Дамаска, в квартале Имара, в районе Маззе в центре города.

"Двадцать четыре человека погибли и 32 ранены, по предварительным данным, в результате ракетного обстрела боевиков из Восточной Гуты Дамаска и его окрестностей во вторник", - подтвердили в полиции.

По предварительным данным, число жертв может вырасти, так как обстрелы не прекращаются.