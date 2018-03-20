Жители Киева отказались переименовывать площадь Льва Толстого

Жители Киева отказались переименовывать расположенную в центре города площадь Льва Толстого.

В проведенном на эту тему опросе участвовали более трех тысяч человек. Против переименования высказались 1813 человек, "за" - 1279.

ТАСС напоминает, что после государственного переворота в 2014 году новая власть Украины в рамках декоммунизации решила переименовать топографические объекты, названные в честь советских государственных деятелей.

Новые названия уже получили более 900 населенных пунктов, а также около 50 тысяч улиц, площадей и других объектов. Власти делают все, чтобы отказаться не только от советского прошлого, но также от того, что напоминает о вековых связях с Россией. Например, Московский проспект в Киеве уже стал проспектом Бандеры, а Московская площадь получила название Демеевской.