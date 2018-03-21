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21.03.2018 13:00
Рубрика: Культура

Ниточка для поэта

Текст: Анастасия Орлова
С Днем поэзии вас, дорогие друзья! Сегодня я собрала для вас любимые стихи о поэтах, вдохновении, стихах и рифмах (с любезного разрешения их авторов, конечно же)

Бывает порой - не успел глаза открыть, а в голове уже крутятся строчки ­- только встань, запиши. Или поглядишь в окно - и вот тебе стихотворение голубем прилетает. Или вышел на улицу, вляпался в грязь, и это, конечно, прекрасно, потому что вот и "Грязные истории" получились. И все вокруг сверкающее, объемное, притягательное. Идеи толпятся вокруг - только руку протяни: "Одну ягодку беру, на другую смотрю, третью примечаю, а четвертая мерещится…"

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А бывает и по-другому. И спишь до обеда, и окно в зоне доступа, и грязи вокруг по колено. А вот нет… Тишина. И, кажется, все закончилось. Навсегда.

Пока не появится ниточка. И ты хватаешься за нее и тянешь ее из себя, и идешь вслед за ней, не зная куда. И вот это - самое сладкое. Когда ты не знаешь. Когда просто идешь. Доверяешься.

Ниточка

Торчит из кофты ниточка,
А я ее тяну,
Вытягиваю ниточку
В длину-длину-длину.
Как славно эту ниточку
На палец навивать,
И нитку, словно песенку,
Неловко обрывать.
Но вот глядит из кофточки
Сердитая дыра.
Пускай дыра сердитая,
А я кричу: "Ура!"
В моей руке из ниточки
Сложился и затих
Серьезный и застенчивый
Живой кудрявый стих!

Текст опубликован с сайта ГодЛитературы.РФ

Прочитать стихотворения о поэтах, вдохновении, стихах и рифмах, которые подобрала новый колумнист ГодаЛитературы.РФ и детский поэт Анастасия Орлова, можно на сайте портала.

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