Гость традиционного "Делового завтрака" в "Российской газете" - человек, который по должности знает про культурную жизнь столицы все. В Манеже открывается третий Московский культурный форум: три дня концертов, выставок, лекций для всех москвичей и гостей столицы.

Программа Культурного форума - плотная и звездная: Михаил Жванецкий, Игорь Бутман, хор Турецкого, Нина Шацкая. Форум - затратный?



Александр Кибовский: Как всякий проект, Форум, естественно, затратный. Люди говорят, что все бесплатно, а ничего бесплатно не бывает. Но такие расходы нести необходимо! Форум проводится в Большом Манеже (он тоже в ведении нашего департамента), занимает оба этажа - это колоссальные площади. Когда мы первый раз его проводили в 2016 году, естественно, думали о том, что нужен формат, который будет интересен всем - культурному мегаполису с огромной аудиторией, очень разной, и по возрастным предпочтениям, эстетическим концепциям. Как соединить несоединимое? Да, в основном люди получают удовольствие от творческой программы, но там еще и серьезная деловая повестка.

Мы продемонстрируем горожанам все, чем мы богаты. Около 500 участников на этом форуме, более 800 мероприятий. Более того, на втором этаже в этом году снова будет экспозиция окружного характера. Вы можете дойти до каждого учреждения в своем районе и посмотреть, чем богат именно ваш округ: библиотеки, музыкальные школы, дома культуры. Практика показала, что это для людей зачастую даже более интересно и важно, чем концепция только главных объектов. Простая цифра: за два предыдущих форума на стендах в библиотеки записалось 8 тысяч человек, причем количество идет по нарастающей.

Раньше под городскими культурными мероприятиями подразумевалось что-то вроде танцев под баян в парке Сокольники. Сейчас выросло новое поколение, у которого есть запрос на игры разума. Чем сейчас можно увлечь это поколение?



Александр Кибовский: Прямо скажу: вопрос сочетается и с кадровой политикой департамента. Такое могут организовывать люди неравнодушные, сами горящие всем этим. Именно по этому пути мы пошли с нашими библиотеками - таким естественным путем, не насильственным. Мы уже начали и имеем успешный опыт: можете зайти в Чеховскую библиотеку. То, что кофейни появились в библиотеках, - это же целый тектонический сдвиг. Двигается история с развитием book-кафе. Библиотека превращается в точку активности с точки зрения полного набора возможностей.

У нас сегодня уже на базе библиотек - внутри самих библиотек! - работает больше 700 клубно-досуговых объединений. То, чего раньше не было. Лингвистические, языковые группы, и так далее. "Внебюджетка" нам интересна и важна - не потому что я деньги хочу зарабатывать, нет, я же не коммерсант. Важна потому, что она показывает: если люди готовы за что-то платить, значит, для них это интересно, это востребовано. Если у нас в 2010 году внебюджетка была 5 миллиардов по учреждениям, то в 2015 году - 16.

Любые кадровые назначения в театрах проходят через ­худсоветы. Там очень непростая история

Не стало великого Олега Табакова. Кто возглавит его театр-студию? Может ли прийти туда режиссер Юрий Бутусов, который недавно покинул театр Ленсовета?



Александр Кибовский: Я считаю, что в течение сорока дней вопросы по театру-студии Табакова обсуждать неэтично. И мне очень не хотелось бы обсуждать новости другого региона, я все же за Москву отвечаю. Будет московская повестка, тогда и будем говорить. Что касается того, кто кого ждет и где - я же не хедхантерское агентство! Тем более что у нас есть свои уже существующие театры, свободных театров нет. У нас любые кадровые назначения проходят через совет художественных руководителей театров. Я не участник совета худруков. Там очень непростая история: "какая у вас концепция" и так далее. Это не просто - взять дать кому-то площадку.