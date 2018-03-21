Композитор Александр Морозов: свой первый шлягер я написал, не зная нот

Он написал свой первый шлягер 50 лет назад - это была песня на стихи Сергея Ильясова "Травы пахнут мятою". Болгарский певец Борис Гуджнов, исполнив ее на конкурсе "Песня года", получил первую премию, прославив имена композитора и поэта. А композитору этого хита Александру Морозову было тогда всего 20 лет.

Александр Морозов: Чего желаю себе в этот юбилей? Одного - мне хочется до конца своих дней чувствовать себя востребованным. Фото: Александр Ярошенко

Потом были "В краю магнолий", "А по камушкам река бежит", "Мой голубь сизокрылый", "Малиновый звон"... Более тысячи песен, многие из которых стерли авторскую грань и ушли в народ. О чем пишется сейчас народному артисту России, отметившему 20 марта свое 70-летие? Чем живет, о чем мечтает?

Перрон надежд

Поселок детства моего - маленькая узловая станция Окница под Кишиневом. Мы жили очень скромно, снимали маленькую комнатку.

Я с детства был музыкальным ребенком. Мне кажется, я с музыкой родился. Это была моя природная программа, которая потом только развивалась. С самой малочки легко играл на гармошке, потом, чуть повзрослев, с легкостью взял в руки баян, на слух легко подбирал любую песню.

Всегда к своим песням я выбирал стихи, которые подходили к моему внутреннему миру, были созвучны с моей душой. Еще одно великое счастье мне дала судьба - это прекрасные поэты, на строки которых органично ложилась моя музыка. Леонид Дербенев, Николай Рубцов, Роберт Рождественский, Лев Ошанин, Николай Доризо, что не имя - то классик. Я от их волшебных строк зажигался.

Моя первая песня "Травы пахнут мятою", написанная в 1968 году, стала очень популярной. А сам я тогда был студентом первого курса Ленинградского пединститута. Ходил в тельняшке - больше ничего из одежды не было. На годы жизни в Питере пришлось и мое творческое начало: песни стали быстро попадать питерским артистам первой величины. Эдита Пьеха, Эдуард Хиль, Сергей Захаров, Ирина Понаровская. Вот с кем я начинал работать как композитор, что не имя - то поклон таланту.

Музыка быстро стала моим заработком, я рано женился, маленький сынок, а у меня стипендия 26 рублей. А вот авторских получал по 260 рублей. Это был очень большой стимул.

Еще счастливый до исключительности миг судьбы - меня взяли в качестве исключения в Ленинградскую консерваторию на композиторский факультет без предварительного музыкального образования. Для меня это было огромной честью и победой. Консерватория не знала подобных примеров. Помню, как ректор консерватории, послушав меня, сказал: "Мальчишка самородок, но его надо шлифовать.."

Мне везло на исполнителей

Серьезная музыка это не мое, мой жанр - массовый. В середине 80-х годов решил омолодить кровь и создал в Ленинграде группу "Форум", солистами которой были Виктор Салтыков и Сергей Рогожин. С теплом вспоминаю, как сотрудничал с Мариной Капуро, она фольклорная певица с уникальным тембром голоса, она могла многие песни петь так, как никто.

С кем из артистов хорошо работалось? Со всеми. У меня нет таких, с которыми бы я не хотел больше встречаться. Хорошее послевкусие осталось от работы с Аллой Пугачевой, Колей Басковым, Пелагеей! Трудно ли работать с Пугачевой? Да нет, нормально. Она большой профессионал, а это главное.

У нас с ней была удачная попытка совместного творчества - песня "Мой голубь сизокрылый" стала хитом. Большого сотрудничества не получилось только потому, что я тяготею к природной лирике, а у Аллы немного другие аккорды и предпочтения.

С кем из артистов хорошо работалось? Со всеми! Хорошее послевкусие осталось от работы с Аллой Пугачевой, Колей Басковым, Пелагеей...

Кто из исполнителей больше созвучен моей душе? Ярослав Евдокимов с песней "Калины куст", Коля Гнатюк с "Малиновым звоном". Вот такие песни больше созвучны моей сути. И они стали истинно народными, несмотря на то, что их не баловал вниманием эфир.

Что для меня главное в песне? Ее духовное составляющее, хорошая поэзия. Печалюсь, что хорошей поэзии сегодня мало. Беда сегодняшняя, что много современных исполнителей не представляют своего исполнения без мата. Послушайте, почти весь рэп на мате построен. Это же тупик по определению. Моя душа этого не принимает.

Трижды народный

Звания? Мне они очень приятны. Народный артист России - приятно. Я большую часть своей жизни и своего творчества посвятил России. Народный артист Украины для меня тоже очень почетно, был у меня такой период, когда я три года прожил на Украине - на хуторе в местечке Белозерица под Черкассами.

Была у меня маленькая украинская хатка, с печкой. За те три года я написал более ста песен на стихи украинских поэтов на украинском языке, и их запела вся Украина.

А звание народный артист Молдовы мне тоже очень дорого. Это же Родина моя. Все первое в музыке и жизни у меня случилось в Молдове.

...Я считаю себя счастливым человеком, хотя порой в личной жизни не все гладко складывалось. Понимаете, не просто жить с творческим человеком, который полностью отдает себя музыке. Но счастлив тем, что пятнадцать лет со мной рядом именно тот человек, о котором я всегда мечтал - Бог мне послал Марину, родную и понимающую душу... Печалит ли дата величиной в 70 лет?! Нет! Дело в том, что я себя не ощущаю на этот возраст. Я себя чувствую моложе, пишу так же, как и писал.

Чего желаю себе в этот юбилей? Одного - мне хочется до конца своих дней чувствовать себя востребованным, понимать, что ты кому-то нужен. Знаете, ведь песню в "Горнице моей светло", которую я написал в 1974 году, до сих пор поют! Поют от президентов до церковных хоров. Народ поет. А почему? Да потому, что она про светлую горницу, про чистоту, маму и сердце людское. Разницу чувствуете?

Визитная карточка

Александр Морозов родился 20 марта 1948 года. За полвека творческой деятельности написал более 1000 песен, среди которых много абсолютных хитов. Выпустил пятнадцать авторских альбомов. Его песни в репертуарах таких исполнителей, как Алла Пугачева, София Ротару, Иосиф Кобзон, Лев Лещенко, Екатерина Шаврина... Маэстро - отец пятерых детей от нескольких браков.