Американская организация попала в России в список нежелательных

Международная неправительственная организация The German Marshall Fund of the United States, которая более известная в России как Германский фонд Маршалла Соединенных Штатов, включена в список НПО, деятельность которых нежелательна в нашей стране.

Как сообщается на официальном сайте Минюста, это произошло "в соответствии с ФЗ "О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан РФ" и на основании решения заместителя Генерального прокурора.

Теперь список состоит из 14 наименований. Неделю назад его пополнили созданная в Германии Европейская платформа за демократические выборы и учрежденный в Литве Международный центр электоральных исследований. Первые организации были включены в перечень нежелательных еще в 2015 году.