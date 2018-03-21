В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги состоялись очередные матчи.

Очередную, уже восьмую победу кряду одержал "Коламбус", одолевший в овертайме "Бостон" - 5:4. Между прочим, для "синих жакетов" это вторая по продолжительности победная серия в истории клуба. До рекорда, установленного в прошлом сезоне, еще далековато. Тогда "Коламбус" выиграл аж 16 матчей кряду.

Заметную роль в успехах клуба играет российский форвард Артемий Панарин. Вот и во встрече с "Бостоном" он записал на свой счет заброшенную шайбу. Она стала для Артемия 22-й в сезоне. Всего у Панарина теперь 63 (22+41) очка в 73 матчах текущей "регулярки".

Небанальное событие произошло для российского защитника "Нэшвилла" Алексея Емелина. В победном матче с "Баффало" (4:0) наш соотечественник сделал голевую передачу. Казалось бы, ничего особенного, но Емелин не набирал очков за результативность 28 матчей кряду.