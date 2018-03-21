Овен

Вы найдете способ проявить себя, невзирая на запреты. Но на пути к цели придется проявить и смелость, и выносливость.

Телец

Если сейчас вы остановитесь на достигнутом, то можете потерять многое из того, что досталось вам без особого труда.

Близнецы

У вас появится склонность то недооценивать, то переоценивать возможности. Так способны ли вы довести задуманное до конца?

Рак

Вам будет просто понять, кто является вашим другом, а кто пытается воспользоваться вашим доверием в своих корыстных целях.

Лев

Хорошее время для завершения дел, к которым вы не собираетесь возвращаться. Но не стоит и планировать ближайшие события.

Дева

Вы станете убедительны в своих заблуждениях, поэтому окружающие будут верить практически всему, о чем вы им расскажете.

Весы

Действуйте самостоятельно, а то придется слишком много потратиться на бессмысленные согласования своих действий.

Скорпион

Откажитесь от выполнения физически сложной работы, переутомление приведет к обострению хронических заболеваний.

Стрелец

Вы можете взяться за новые дела, выполнение которых считаете своим долгом, но которые вряд ли принесут вам прибыль или почет.

Козерог

Стоит оберегать себя от стрессов и отказаться от всего, что может испортить настроение. Не теряйте уверенности в себе.

Водолей

Вам захочется избавиться от пут условностей, в то время как другие будут пытаться удержать ситуацию под контролем.

Рыбы

Вы легко перепутаете любовную привязанность с желанием иметь рядом человека, на которого можно положиться.