Автобусы переходят на газ

В марте новые автобусы на газомоторном топливе вышли на маршрут Южно-Сахалинск - Синегорск. В островном регионе последовательно выполняют программу перевода автотранспорта и сельхозтехники на газ.

Уже пятая часть общественного транспорта Южно-Сахалинска работает на экологичном горючем, а общее количество машин, использующих ГМТ, - в том числе такси и коммунальной техники, - доведено до двух сотен.

Активный перевод транспорта на метан начался с 2016 года, когда в Южно-Сахалинске ввели первую газонаполнительную компрессорную станцию (АГНКС). Теперь таких станций уже две. "В идеале стоит задача построить сеть заправок, чтобы можно было через весь остров - от Корсакова до Охи - доехать на газовой машине", - говорит начальник управления газификации Агентства по развитию электроэнергетики и газификации Сахалинской области Данила Вертопрахов.

Для сахалинцев, переоборудовавших свои автомобили на новое топливо, местные власти в два раза снизили транспортный налог. А компания, обеспечивающая АГНКС метаном, каждому, кто отказывается от бензина и дизеля, дарит по две тысячи кубов газа.

В Хабаровске 47 автобусов на газомоторном топливе. Два года назад в город пришли подержанные корейские Daewoo, потом автопарк пополнили корейские же Hankuk Fiber. В 2017-м город получил российские Volgabus и "НефАЗы". "Газовый транспорт имеет два главных преимущества перед дизельным: экологичность и экономичность - выбросы в атмосферу дают минимальное загрязнение, а метан стоит в три раза ниже бензина и солярки", - отмечает Сергей Суковатый, начальник управления транспорта администрации Хабаровска.

17 рублей стоит кубометр природного газа в Южно-Сахалинске. Это дешевле литра бензина или солярки

Проблема лишь в том, что подобная техника может заправляться только на одном муниципальном предприятии. Газовая компания, на которую постановлением правительства РФ возложена обязанность строить АГНКС, затянула дело.

Регионам, которые только начали переход на газовое топливо, рекомендуют изучать опыт Якутии, где решение о создании газомоторной отрасли было принято еще в 1998 году. Сейчас действует программа "О расширении использования природного газа в качестве моторного топлива на территории Республики Саха (Якутия) на 2016-2020 годы".

В Якутской пассажирской автотранспортной компании из 108 машин 57 переведено на метан и 20 - на пропан-бутан. Около 450 частных автобусов из более чем 600 на маршрутах в Якутске также работают на газе. Это же топливо все шире использует крупнейшая алмазная компания республики. В городе Мирный и поселке Айхал действуют АГНКС, в ближайшие два года они откроются еще в пяти населенных пунктах Мирнинского района. Алмазодобытчики перевели на газ 315 автомашин, на очереди еще 95. Причем в регионе внедряются технологии, обеспечивающие бесперебойную работу автотранспорта при 60-градусном морозе. "В Якутии есть широкие возможности использования ГМТ в авиации. Оно втрое дешевле авиакеросина", - подчеркивает вице-президент Российской инженерной академии Валерий Тян.

Для Камчатского края закупят около 20 автобусов, работающих на ГМТ. На эти цели направят более 130 миллионов рублей.