Беларусь вошла в топ-25 стран въездного туризма в Россию

Беларусь вошла в топ-25 стран рейтинга ТурСтат въездного туризма в Россию по итогам 2017 года. Об этом сообщает аналитическое агентство ТурСтат, которое занимается исследованием рынка туризма и путешествий по России и СНГ.

Общее число въездных туристских поездок в Россию в прошлом году составило более 24 миллиона. Из Беларуси поток туристов вырос на 13 процентов по сравнению с прошлым годом до 152 тысяч в 2017 году.

Китай занял 1 место по росту туризма из-за границы в Россию по итогам 2017 года. Оттуда совершено на 189 тысяч поездок больше, чем в 2016 году. На 2 месте по росту турпоездок - Корея, откуда было на 93 тысячи поездок больше, чем в 2016 году.