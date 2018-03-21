"Белогорье" вышло в финал Кубка ЕКВ

Белгородское "Белогорье" победило польский клуб "Ресовия" (Жешув) и в ответном, гостевом матче полуфинала розыгрыша второго по значимости на континенте Кубка Европейской конфедерации волейбола (ЕКВ) - 3:0 (26:24, 25:22, 25:21). Напомним, что первый матч команда Геннадия Шипулина выиграла дома также в трех партиях. Так что "Ресовия" не получила ни малейшего шанса.

В Жешуве в стартовом составе "Белогорья" на площадку вышли сразу три олимпийских чемпиона Лондона-2012 - выступающий за Белгород первый год связующий Сергей Гранкин, доигровщик Сергей Тетюхин и блокирующий Дмитрий Мусэрский. Перешедший в команду по ходу сезона из новосибирского "Локомотива" немецкий диагональный нападающий Георг Гроцер был заигран за железнодорожников в Лиге чемпионов, и поэтому в Кубке ЕКВ своим нынешним партнерам помочь уже ничем не может - таков, увы, регламент континентальных клубных турниров. Но в тренерской обойме Шипулина на этой позиции есть волейболист сборной России Константин Бакун, который достойно справляется со своими обязанностями атакующего. Он, кстати, в Жешуве стал вторым по результативности в рядах победителей, набрав 13 очков. Но три мяча больше выиграл Мусэрский.

Правила двухматчевых дуэлей в турнирах ЕКВ таковы, что даже поражение со счетом 0:3 оставляет массу шансов неудачнику первой игры. В ответной встрече можно победить 3:0 или 3:1, а затем добиться успеха в лотерее "золотого" сета. Дополнительная партия играется до 15 очков. Однако на этот раз белгородцы решили вопроса выхода в следующую стадию максимально быстро.

Небольшие сложности у гостей возникли только в дебюте матча. Ко второму техническому перерыву стартовой партии "Ресовия" лидировала с разницей в четыре очка - 16:12. Но затем белгородцы отыграли это отставание и в концовке были чуть удачливее.

- Успешный исход первого сета предопределил наше дальнейшее настроение, - признал старший тренер "Белогорья" Александр Богомолов. - У ребят появилось больше уверенности и дело пошло лучше. Нам всем очень понравилось, как вели себя польские болельщики. Они, конечно, здорово поддерживали свою команду. Наполняли зал энергетикой, создавали классную атмосферу, и в то же время все эти люди отлично разбираются в волейболе - за хорошие моменты аплодировали и нашим игрокам.

Теперь в финале 3 и 10 апреля "Белогорью" предстоит сыграть с турецким клубом "Зираатбанк" (Анкара), который оказался сильнее итальянской "Вероны" - 3:1 в гостях и 2:3 дома. Наша команда трижды выигрывала Лигу чемпионов (2003, 2004, 2014), а Кубок ЕКВ уже завоевывала в 2009-м году. Сейчас в финале первый матч состоится в Белгороде, судьба трофея решится в турецкой столице.

- Если отбросить самые ранние стадии, то за Кубок ЕКВ в этом сезоне сражались очень сильные клубы, - считает главный тренер и президент "Белогорья" Геннадия Шипулин. - Добиться этого приза - престижно! Дорога к нему слишком тернистая, победы даются сложно. В той же польской "Ресовии" хватает мастеровитых игроков. В другой полуфинальной паре и победивший "Зираатбанк", и проигравшая "Верона" - совсем не подарки. Вообще, в Кубке ЕКВ мы выступаем с максимальной самоотдачей. Когда наши болельщики приходят на матч с зарубежным клубом, то уже на второй план отходит - Лига чемпионов это или Кубок ЕКВ. Зрители хотят побед. А мы обязаны в любом соревновании достойно представлять свою страну и Белгородчину.

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