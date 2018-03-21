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Билл Мюррей прочитал стих про песика и уснул на премьере своего фильма

Новость 21.03.2018, 16:36 | Текст: Олег Усков

67-летний американский актер, режиссер, сценарист, музыкант и один из самых симпатичных актеров своего поколения (да и вообще, в принципе) известен непосредственностью.   

Например, на этот раз он просто уснул на презентации мультфильма Уэса Андерсона "Город собак", где поработал на озвучке. Про "инцидент" написали в USA Today.

Фото: Reuters/ Mark Blinch
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Мюррей прибыл на фестиваль SXSW (South By Southwest) - чтобы представить картину вместе с остальными участниками творческого процесса. И сначала вел себя активно: прямо на улице прочел стих "Пес" поэта-битника Лоуренса Ферлингетти - под музыку, но на самом сеансе откровенно заскучал и уснул.

Помимо Мюррея, над фильмом потрудились Скарлетт Йоханссон, Тильда Суинтон, Брайан Крэнстон, Харви Кейтель, Йоко Оно, Джефф Голдблум, Фрэнсис Макдорманд, Лив Шрайбер и Эдвард Нортон.

Кстати, "Остров" - не первый мультфильм демиурга "Отеля "Гранд Будапешт" и "Королевства полной луны": в 2009-м Андерсон снял по сказке Роальда Даля семейную комедию "Бесподобный мистер Фокс" (Fantastic Mr. Fox), которой подарили свои голоса Джордж Клуни, Мэрил Стрип, Уиллем Дефо, Оуэн Уилсон, Джарвис Кокер и, опять же, Билл Мюррей, "сыгравший" там Барсука.

В российский прокат "Город собак", взявший в этом году "Золотого медведя" в Берлине, выйдет 3 мая. 

Ранее мы сообщали, как Мюррей пришел на вечеринку Клуни в хвалебной майке с Клуни и сел рядом с Клуни.

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