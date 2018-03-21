Краснодарский "Локомотив-Кубань" сделал еще один шаг к финалу второго по значимости баскетбольного турнира континента. В первом полуфинальном матче Еврокубка команда Саши Обрадовича уверенно переиграла дома итальянскую "Реджо-Эмилию", повторив клубный рекорд по количеству побед подряд.

Кубанцы уже владели этим трофеем, став лучшими в сезоне 2012/13. Именно благодаря успеху в Еврокубке команда получила тогда возможность дебютировать в турнире рангом выше, Евролиге. И смотрелась там, к слову, весьма достойно, дойдя до стадии Топ-16. Второе выступление "Локо" в элитном соревновании получилось еще более успешным. В сезоне 2015/16 краснодарцы, пройдя в плей-офф "Барселону", впервые в своей истории добрались до "Финала четырех". И там уступили московскому ЦСКА.

Понятно, что познав вкус больших побед в Евролиге, возвращаться на ступеньку ниже было тяжело прежде всего психологически. В прошлом сезоне, по ходу которого на тренерский мостик пришел Саша Обрадович, решить вопрос возвращения в высший баскетбольный свет не удалось - и в Еврокубке, и в Единой лиге команда добралась до полуфиналов, то есть не хватило совсем чуть-чуть. Поэтому сейчас наступает определяющий для кубанцев момент. Путевку в Евролигу на следующий сезон дает как выигрыш Еврокубка, так и попадание в финал Единой лиги - при условии, что в нем играть придется с ЦСКА, который в главном еврокубке имеет лицензию А и выступает в любом случае. В Краснодаре, очевидно, сделали ставку именно на первый вариант.

- В каком-то смысле мы пожертвовали матчем с "Цмоки-Минск", но я готов заплатить эту цену. Выход в финал Еврокубка важнее для нас. Мы целенаправленно готовились к игре с "Реджо-Эмилией", - признался журналистам главный тренер "Локо" Саша Обрадович.

Любопытно, что в Единой лиге краснодарцы проиграли уже четыре матча подряд. И если неудачи в поединках с лидерами турнира УНИКСом и ЦСКА особого удивления не вызвали, то поражения от "Автодора" и "Цмоки-Минск", конечно, "плановыми" никак не назовешь. Впрочем, глобально эти результаты мало на что влияют - ниже четвертого места по итогам регулярного сезона "Локомотив-Кубань" все равно, скорее всего, не опустится, и преимущество своей площадки в плей-офф сохранит. Поэтому логично, что все силы сейчас брошены на международную арену. Там дела у краснодарцев складываются просто превосходно.

"Железнодорожники" проводят в Еврокубке удивительный сезон. В рамках этого турнира они не проиграли вообще ни разу, показав стопроцентный результат на обоих групповых этапах, и в плей-офф. К приезду в Краснодар итальянской "Реджо-Эмилии", выбившей на четвертьфинальной стадии питерский "Зенит", победная серия "Локо" достигла 18 матчей подряд. И в отчетном матче гости практически не имели шансов ее прервать.

Итальянцы вели в счете только в первые три минуты. После чего краснодарцы плавно ушли в отрыв. К большому перерыву их преимущество составляло комфортные 15 очков, а во второй половине хозяева спокойно контролировали ход встречи и добились убедительной победы - 82:65. Таким образом, "Локомотив" повторил клубный рекорд по длительности выигрышной серии в рамках еврокубков, достигнув отметки в 19 матчей.

- Соперник победил заслуженно. Для меня сейчас "Локомотив-Кубань" - лучшая команда в Европе. Их 19 побед подряд в Еврокубке это только подтверждают, заявил на пресс-конференции главный тренер "Реджо-Эмилии" Массимилиано Менетти. - Но мы не сдаемся. Сделаем все возможное, чтобы победить дома, продлить серию и вернуться в Краснодар. Этот матч показал, что мы можем бороться. Дома у нас будет другой настрой.

Саша Обрадович, в свою очередь, отметил, что "Реджо-Эмилия" не случайно оказалась в полуфинале. "Мы серьезно подойдем ко второй игре. Сегодня мы показали не лучший баскетбол, но главное - победа", - отметил главный тренер краснодарцев.

Напомним, что в плей-офф Еврокубка игра идет до двух побед одной из команд. Следующий матч состоится 23 марта в Италии, и в случае успеха "Локо" оформит выход в финал турнира. Во втором полуфинале встречаются турецкая "Дарюшшафака" и немецкая "Бавария". Здесь первый поединок получился сумасшедшим по накалу. В начале третьей четверти стамбульцы уступали с разницей в 19 очков, но возглавляющий "Дарюшшафаку" Дэвид Блатт, тренировавший когда-то сборную России, смог вытащить этот матч и победить 76:74.