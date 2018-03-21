Болельщики начали предъявлять Марии Шараповой претензии из-за того, что она часто снимается с турниров в последний момент вместо того, чтобы объявить о своих планах заранее и тем самым избавить людей от ненужных трат и ожиданий.

Напомним, что Шарапова не приехала в Майами из-за травмы левого предплечья и проблем с легкими. Поклонник талантов Марии, специально купивший билеты на матчи россиянки в подарок подруге, написал гневный пост. И заодно припомнил ей Кубок Федерации 2015 года в Сочи, где она так и не сыграла за сборную России.

На своей страничке в "Твиттере" Мария призналась, что это сообщение ее очень тронуло, и заверила, что вся эта ситуация ей тоже не по душе.

- Если вы думаете, что мне нравится делать МРТ и уколы, ходить по врачам и сниматься с турниров, то вы ошибаетесь, - написала Шарапова. - Надеюсь, после моих слов вы поверите, что я с удовольствием выступила бы в Майами. Пока же буду делать все, чтобы восстановиться и быть готовой соревноваться.