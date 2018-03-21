Цена нефти превысила отметку в 68 долларов за баррель

Мировые цены на "черное золото" снова резко пошли в рост. Согласно данным торгов на Интерконтинентальной бирже ICE Futures, майские контракты на поставку нефти сорта Brent подорожали почти на процент, превысив отметку в 68 долларов за баррель.

Фьючерсы на поставку нефти сорта WTI также выросли в цене на 0,8 процента - до отметки в 64,2 доллара за бочку.

Между тем ранее цена нефти сорта Brent находилась выше отметки в 68 доллара за баррель в начале февраля этого года.

Всплеск нефтяных цен позволил укрепиться отечественной валюте. По данным торгов на Московской бирже, курс доллара снизился на 4 копейки до 57,48 рубля.