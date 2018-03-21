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21.03.2018 21:44
Рубрика: Экономика

Добейся прибавки

Как действовать, чтобы вам подняли зарплату
Текст: Ирина Невинная
Российская газета - Неделя №7523 (60)
Вы работаете в компании уже несколько лет, но зарплату вам не повышают? Причины могут быть разными: у вас и так зарплата высокая, вы не высказываете недовольства, а руководство, соответственно, "не берет в голову". Эксперты Superjob считают, что говорить о заработке с руководством можно и нужно. Но надо делать это правильно.
Договориться об увеличении зарплаты нетрудно, если работник нужен. Фото: Сергей Михеев Договориться об увеличении зарплаты нетрудно, если работник нужен. Фото: Сергей Михеев
Договориться об увеличении зарплаты нетрудно, если работник нужен. Фото: Сергей Михеев

Каждый третий работник, недовольный своей зарплатой, согласно недавнему опросу Superjob, просить о прибавке не решается. Поэтому первый совет: оцените уровень ваших заработков по сравнению с людьми примерно вашей квалификации. Если в вашей компании информация о зарплатах не раскрывается, выручат ресурсы, публикующие вакансии.

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Если вы твердо решили, что имеете право на прибавку, готовьте аргументы к разговору с руководителем. Главное - он должен быть в вас заинтересован. Боитесь разговора, опасаетесь, что не найдете нужных слов? Пишите письмо.

Отказали? Причины могут быть разные: сложное финансовое положение компании либо у вас и вашего руководства разные взгляды на вашу ценность как сотрудника. Анализируйте и делайте выводы. Обратитесь в HR-компанию в поисках вакансии, повесьте резюме на интернет-ресурсе в открытый доступ. Или держите в закрытом, но подпишитесь на подходящие вакансии.

И в этом случае полезно продолжать следить за рынком труда. Не отписывайтесь от рассылки вакансий. Это позволит вам следить за изменением востребованности вашей профессии и квалификации на рынке и не даст пропустить новые требования работодателей. Всегда хорошо найти время для обучения: это может быть и повышение квалификации, и овладение навыками в смежных областях, и совершенно новое направление. Если приобретенные компетенции будут "модными", востребованными на рынке - вести переговоры о зарплате в следующий раз будет значительно проще.

Аргументы "за"
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Во время беседы с руководителем в вашу пользу будут работать такие факты:

- значительно увеличилась нагрузка, добавилось выполнение новых функций;

- выросла квалификация;

- ваша работа приносит понятную ощутимую пользу компании. Если возможно эту пользу "монетизировать" - посчитать в конкретной сумме, - сделайте это. Если ваше влияние на прибыль компании трудно перевести в деньги, ищите косвенные подтверждения своей значимости (инициировали новый удачный проект, привлекли выгодных клиентов ).

Аргументы "против"

Работа - не место для благотворительности. Поэтому, обращаясь с просьбой прибавить зарплату, нельзя в качестве доводов называть такие, как "у меня ипотека", "моему коллеге платят больше", "я столько лет учился", "у меня проблемы". Это все не работает. Незаменимых сотрудников нет, проблемы у всех, денег много не бывает, кивать на других некрасиво. Ультиматум "тогда я уволюсь" - это тоже неконструктивный подход. Кроме того, если вам откажут, вам, чтобы сохранить лицо, действительно придется уволиться.

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