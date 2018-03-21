В четверг в Западной конференции могут определиться первые полуфиналисты плей-офф Континентальной хоккейной лиги.

Хоккеистам "Йокерита" (в светлом) в серии с ЦСКА удалось выиграть пока только один раз на своем льду. Фото: РИА Новости

Это произойдет в том случае, если столичный ЦСКА и питерский СКА обыграют на своем льду финский "Йокерит" и ярославский "Локомотив" соответственно.

Ранее оба армейских клуба упрочили свое превосходство над соперниками, добившись выездных побед в четвертых матчах своих четвертьфинальных серий. Так, в Ярославле питерский СКА уверенно обыграл местный "Локомотив" - 4:1, доведя счет в общем противостоянии до 3:1. Гостям не помешал даже тот факт, что по ходу матча судьи отменили их шайбу, хотя до сих пор в спорных ситуациях решения принимались обычно в пользу питерских армейцев.

Впрочем, видео не с отмененными или даже заброшенными шайбами в этом матче собрали больше всего просмотров в Интернете. Болельщикам игра в Ярославле запомнится кулачными схватками, которые устроили хоккеисты под занавес встречи, когда ее исход по сути был уже ясен. Первыми краги сбросили армеец Вячеслав Войнов и 18-летний "железнодорожник" Николай Коваленко. Затем в числе "боксеров" неожиданно оказался Илья Ковальчук, сцепившийся с Денисом Мосалевым. А самую жесткую рубку за считаные секунды до финальной сирены устроили защитник "Локо" Александр Елесин и его коллега по амплуа из СКА Егор Рыков. За поединком со скамейки гостей наблюдали спустившиеся туда функционеры клуба, что регламентом вообще-то запрещено. Ну а в драке чистую победу праздновал Елесин. Правда, этот факт мало что дает хоккеистам "Локомотива" кроме морального удовлетворения. Серия-то может завершится уже сегодня в Питере.

- Это плей-офф, никто не хочет уступать, - объяснил обилие драк на послематчевой пресс-конференции главный тренер СКА Олег Знарок.

В другом полуфинальном противостоянии Западной конференции пока обходится без массовых столкновений, однако напряжения не меньше. Московский ЦСКА с трудом, но продирается сквозь отчаянное сопротивление финского "Йокерита". В четвертом матче столичные армейцы обыграли "джокеров" с минимальным перевесом - 2:1. И так же упрочили свое лидерство в серии, как их питерские коллеги - 3:1.

Добавим, что в среду состоялись четвертые матчи четвертьфиналов Кубка Гагарина и в Восточной конференции. Встречи магнитогорского "Металлурга" с казанским "Ак Барсом" и челябинского "Трактора" с уфимским "Салаватом Юлаевым" завершились уже после подписания этого номера "РГ" в печать.

Где будем смотреть

22 марта, среда

19.30 ЦСКА - "Йокерит". Матч ТВ (прямой эфир).

19.30 СКА - "Локомотив". КХЛ HD (прямой эфир).