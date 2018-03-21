Новости

СМИ: Трампа разозлила утечка информации о советах не поздравлять Путина 20:20
В США назвали Ласицкене лучшей легкоатлеткой зимнего сезона-2018 20:18
СК озвучил основную версию причины взрыва в Мурманске 20:12
Прокурорам США разрешили требовать смертную казнь для наркопреступников 20:07
Сотрудник ФСБ арестован за получение взятки от мигрантов 19:55
Аэродром Бельбек начнет принимать бизнес-джеты в 2018 году 19:27
Две тысячи зданий отключат подсветку в "Час Земли" в Москве 19:19
Подозреваемого в насилии актера сериала "Последний мент" отпустили 19:10
Более 1,3 млрд рублей направят в Поморье на повышение зарплат 18:58
"Северному потоку - 2" предписали соответствовать законам ЕС 18:56
Президент продолжил получать поздравления от мировых лидеров 18:42
Минкомсвязи: Половину FAN ID на ЧМ-2018 заказали иностранные граждане 18:41
Замминистра строительства предложил провести интернет в туалеты 18:14
В Киеве произошли столкновения между полицией и митингующими 18:12
Как и когда купить билеты в театр с 90-процентной скидкой 18:10
В центре Москвы провалился асфальт 18:02
МИД РФ: США знают, кто сбил малазийский Boeing и скрывают данные 18:01
Американская организация попала в России в список нежелательных 18:00
Беларусь вошла в число мировых лидеров по лечению туберкулеза 18:00
В ООН сожалеют из-за недопуска россиян на выборы 18 марта на Украине 17:55
Алла Пугачева рассказала ненавистникам, куда им деть свою злобу 17:55
Нарусова решила проэкзаменовать Мединского 17:44
В США полиция установила личность "взрывника из Остина" 17:42
Госдума будет работать по новому графику 17:40
На Кубани женщина напала на помогавшего ей с разводом адвоката 17:40
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что делать, если новый автомобиль постоянно ломается
Что делать, если новый автомобиль постоянно ломается
Как правильно продать квартиру, в которой прописаны несовершеннолетние дети
Как правильно продать квартиру, в которой прописаны несовершеннолетние дети
Задайте вопрос послу Беларуси в России Игорю Петришенко
Задайте вопрос послу Беларуси в России Игорю Петришенко
21.03.2018 20:20
Рубрика: Спорт

Армейцы с кулаками

ЦСКА и СКА в шаге от выхода в полуфинал Кубка Гагарина
Текст: Илья Соболев
Российская газета - Федеральный выпуск №7522 (59)
В четверг в Западной конференции могут определиться первые полуфиналисты плей-офф Континентальной хоккейной лиги.
Хоккеистам "Йокерита" (в светлом) в серии с ЦСКА удалось выиграть пока только один раз на своем льду. Фото: РИА Новости Хоккеистам "Йокерита" (в светлом) в серии с ЦСКА удалось выиграть пока только один раз на своем льду. Фото: РИА Новости
Хоккеистам "Йокерита" (в светлом) в серии с ЦСКА удалось выиграть пока только один раз на своем льду. Фото: РИА Новости

Это произойдет в том случае, если столичный ЦСКА и питерский СКА обыграют на своем льду финский "Йокерит" и ярославский "Локомотив" соответственно.

Ранее оба армейских клуба упрочили свое превосходство над соперниками, добившись выездных побед в четвертых матчах своих четвертьфинальных серий. Так, в Ярославле питерский СКА уверенно обыграл местный "Локомотив" - 4:1, доведя счет в общем противостоянии до 3:1. Гостям не помешал даже тот факт, что по ходу матча судьи отменили их шайбу, хотя до сих пор в спорных ситуациях решения принимались обычно в пользу питерских армейцев.

В Суперлиге по хоккею с мячом осталось провести три матча

Впрочем, видео не с отмененными или даже заброшенными шайбами в этом матче собрали больше всего просмотров в Интернете. Болельщикам игра в Ярославле запомнится кулачными схватками, которые устроили хоккеисты под занавес встречи, когда ее исход по сути был уже ясен. Первыми краги сбросили армеец Вячеслав Войнов и 18-летний "железнодорожник" Николай Коваленко. Затем в числе "боксеров" неожиданно оказался Илья Ковальчук, сцепившийся с Денисом Мосалевым. А самую жесткую рубку за считаные секунды до финальной сирены устроили защитник "Локо" Александр Елесин и его коллега по амплуа из СКА Егор Рыков. За поединком со скамейки гостей наблюдали спустившиеся туда функционеры клуба, что регламентом вообще-то запрещено. Ну а в драке чистую победу праздновал Елесин. Правда, этот факт мало что дает хоккеистам "Локомотива" кроме морального удовлетворения. Серия-то может завершится уже сегодня в Питере.

- Это плей-офф, никто не хочет уступать, - объяснил обилие драк на послематчевой пресс-конференции главный тренер СКА Олег Знарок.

В другом полуфинальном противостоянии Западной конференции пока обходится без массовых столкновений, однако напряжения не меньше. Московский ЦСКА с трудом, но продирается сквозь отчаянное сопротивление финского "Йокерита". В четвертом матче столичные армейцы обыграли "джокеров" с минимальным перевесом - 2:1. И так же упрочили свое лидерство в серии, как их питерские коллеги - 3:1.

Добавим, что в среду состоялись четвертые матчи четвертьфиналов Кубка Гагарина и в Восточной конференции. Встречи магнитогорского "Металлурга" с казанским "Ак Барсом" и челябинского "Трактора" с уфимским "Салаватом Юлаевым" завершились уже после подписания этого номера "РГ" в печать.

Где будем смотреть

22 марта, среда

19.30 ЦСКА - "Йокерит". Матч ТВ (прямой эфир).

19.30 СКА - "Локомотив". КХЛ HD (прямой эфир).

Главное сегодня

Путин и Трамп согласились с нежелательностью гонок вооружений
Очевидцы: Стрельба в курганской школе была спланированной
В Киеве произошли столкновения между полицией и митингующими
Визовые центры Польши в России приостанавливают свою работу
Украина разорвала программу экономического сотрудничества с Россией