Новости

Подозреваемого в насилии актера сериала "Последний мент" отпустили 19:10
Более 1,3 миллиарда рублей направят в Поморье на повышение зарплат 18:58
"Северному потоку - 2" предписали соответствовать законам ЕС 18:56
Президент продолжил получать поздравления от мировых лидеров 18:42
Минкомсвязи: Половину FAN ID на ЧМ-2018 заказали иностранные граждане 18:41
Замминистра строительства предложил провести интернет в туалеты 18:14
В Киеве произошли столкновения между полицией и митингующими 18:12
Как и когда купить билеты в театр с 90-процентной скидкой 18:10
В центре Москвы провалился асфальт 18:02
МИД РФ: США знают, кто сбил малазийский Boeing и скрывают данные 18:01
Американская организация попала в России в список нежелательных 18:00
Беларусь вошла в число мировых лидеров по лечению туберкулеза 18:00
В ООН сожалеют из-за недопуска россиян на выборы 18 марта на Украине 17:55
Алла Пугачева рассказала ненавистникам, куда им деть свою злобу 17:55
Нарусова решила проэкзаменовать Мединского 17:44
В США полиция установила личность "взрывника из Остина" 17:42
Госдума будет работать по новому графику 17:40
На Кубани женщина напала на помогавшего ей с разводом адвоката 17:40
Под Белгородом офицер погиб, спасая солдата 17:35
Комиссия ГД по этике оправдала депутата Слуцкого 17:32
Впервые за год выросли реальные располагаемые доходы россиян 17:30
Жилец рухнувшего в Мурманске дома оставил странную запись в соцсетях 17:24
Лидеры рейтинга городской среды получат 1 млрд руб. на благоустройство 17:21
Вышел трейлер австралийского хоррора про гигантскую свинью-людоеда 17:20
Северный флот испытал антикварную зенитку 17:19
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что делать, если новый автомобиль постоянно ломается
Что делать, если новый автомобиль постоянно ломается
Как правильно продать квартиру, в которой прописаны несовершеннолетние дети
Как правильно продать квартиру, в которой прописаны несовершеннолетние дети
Задайте вопрос послу Беларуси в России Игорю Петришенко
Задайте вопрос послу Беларуси в России Игорю Петришенко
21.03.2018 17:40
Рубрика: Власть

Госдума будет работать по новому графику

Текст: Татьяна Замахина

Госдума, начиная со следующей недели, начнет работать по новому графику. В частности, депутатам освободят для общения с избирателями пятницу (ранее в этот день недели проходили пленарные заседания).

Решение об этом поддержали на заседании Думы все парламентские фракции. В соответствии с новым графиком, пленарные дни переносятся со среды и пятницы на вторник и четверг. Совет Думы будет проходить в понедельник и среду. Как объяснил спикер Госдумы Вячеслав Володин, изменения в регламент позволят депутатам использовать время, освободившееся во вторую половину четверга и в пятницу, для работы в регионах.

Госдума 22 марта представит предложения по Посланию президента

- Новый порядок работы и организацию работы запускаем с вами со следующей недели, - сказал он коллегам. Важно "создать условия для тех депутатов, кто работает с избирателями в еженедельном режиме в регионах", уверен он.

Кроме того, по пятницам и субботам нередко проходят различные совещания, проводимые министерствами и ведомствами, и на них депутатам тоже важно присутствовать, поддержал глава комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Кашин (КПРФ).

Отчет правительства за 2017 год, правда, состоится в Госдуме в среду (11 апреля), так как решение об этом уже принято, и депутаты решили не передвигать дату. В этот день пройдет дополнительное пленарное заседание.

Главное сегодня

Путин и Трамп согласились с нежелательностью гонок вооружений
Очевидцы: Стрельба в курганской школе была спланированной
В Киеве произошли столкновения между полицией и митингующими
Визовые центры Польши в России приостанавливают свою работу
Украина разорвала программу экономического сотрудничества с Россией