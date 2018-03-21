Госдума будет работать по новому графику

Госдума, начиная со следующей недели, начнет работать по новому графику. В частности, депутатам освободят для общения с избирателями пятницу (ранее в этот день недели проходили пленарные заседания).

Решение об этом поддержали на заседании Думы все парламентские фракции. В соответствии с новым графиком, пленарные дни переносятся со среды и пятницы на вторник и четверг. Совет Думы будет проходить в понедельник и среду. Как объяснил спикер Госдумы Вячеслав Володин, изменения в регламент позволят депутатам использовать время, освободившееся во вторую половину четверга и в пятницу, для работы в регионах.

- Новый порядок работы и организацию работы запускаем с вами со следующей недели, - сказал он коллегам. Важно "создать условия для тех депутатов, кто работает с избирателями в еженедельном режиме в регионах", уверен он.

Кроме того, по пятницам и субботам нередко проходят различные совещания, проводимые министерствами и ведомствами, и на них депутатам тоже важно присутствовать, поддержал глава комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Кашин (КПРФ).

Отчет правительства за 2017 год, правда, состоится в Госдуме в среду (11 апреля), так как решение об этом уже принято, и депутаты решили не передвигать дату. В этот день пройдет дополнительное пленарное заседание.