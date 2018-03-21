Давным-давно, в доисторические времена, близ Манчестера упал метеорит. Находившиеся поблизости от места происшествия кроманьонцы обнаружили, что круглой штуковиной из космоса можно играть в футбол, а в обширной воронке, образовавшейся в результате ее соприкосновения с земной поверхностью, - жить.

Шли годы, проносились столетия. Воронка превратилась в райский оазис посреди каменистой пустыни, населенной мутантами, а древнее искусство пинания сферы забылось. Потомки родоначальников футбола брились жуками, охотились на кроликов - весело и беззаботно проводили время в каменном веке. Пока их уютный зеленый островок не оккупировали представители империи из века бронзового. И вернуть захваченную территорию назад можно только одним способом - обыграв "Реал", которым управляет эффективный менеджер лорд Гнус.

В преддверии чемпионата мира кто-то (не будем показывать пальцем на Данилу Козловского) снимает очередную спортивную драму с собой любимым в главной роли о том, как главный герой ведет команду аутсайдеров к победе над чемпионами. А кто-то - Ник Парк, создатель "Уоллеса и Громита", "Барашка Шона" и "Побега из курятника" - делает пластилиновый мультик "Дикие предки" - о том, как главный герой ведет команду аутсайдеров к победе над чемпионами. Сюжет вроде тот же, простой и избитый, но Ник Парк уместил в него много познавательных и правильных вещей, украсив все антуражем стоунпанка пополам с бронзпанком и щепоткой (прото)постапокалипсиса сверху, а также отменным абсурдным юмором.

История дикарей - аллюзия на историю английской сборной. Когда-то изобрели увлекательную игру, научили по доброте душевной всех в нее играть, но сами при этом вдруг стали проигрывать. Причины, по которым так произошло, что характерно, гордыми британцами опускаются (среди них - противостояние с ФИФА и неучастие в первых трех ЧМ), но в остальном все так, да.

Помимо этого, "Дикие предки" - внезапно еще и манифест движения against modern football. То есть против того, чем современный футбол раздражает любого нормального болельщика: чрезмерно богатые клубы, которые скупают талантливых игроков, слишком высокие зарплаты последних, постоянно дающие повод для подозрений в мздоимстве и предвзятости судьи (если фамилия Эвребе вам знакома, то вы поймете) и тому подобные явления, включая позорные симуляции. Так, в доступной и развлекательной форме ребенку дают понять, что такое в футболе "хорошо", и что такое "плохо". И почему не надо быть глором.

Возможно, для самых маленьких это все слишком сложно и непонятно. Но если даже убрать из мультика специфическую проблематику, все равно в нем останется достаточно хорошего. Фирменная пластилиновая анимация от Aardman, симпатичные персонажи, не слишком продуманный, но любопытный и оригинальный сеттинг, действительно смешные шутки и - не в последнюю очередь - фактор хаоса, непосредственно вовлеченный в перипетии. Один из ключевых сюжетных поворотов случается, например, благодаря появлению гигантской злобной утки. Откуда она там взялась, никак не объясняется, но, как говорят англичане, пуркуа бы, собственно, и не па. Это приводит нас к дополнительной и немаловажной морали: при планировании чего угодно всегда следует учитывать вероятность - пусть и бесконечно малую - появления гигантской злобной утки.

4.5