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21.03.2018 10:58
Рубрика: В мире

Для чего американцы назначили серба возглавлять свою базу в Косово

Текст: Александр Борисов (Белград)

Полковник вооруженных сил США Ник Дучич, имеющий сербские корни, возглавил базу "Бондстил" и многонациональную бригаду КФОР "Восток" в самопровозглашенном Косово. Это сообщение прошло на фоне заголовков местных СМИ о том, что Запад до конца года намерен урегулировать вопрос непризнанной республики. Таким образом нельзя исключать того, что все это является частью единого замысла Вашингтона, направленного на скорейшее разрешение противоречий между Белградом и Приштиной и последующую интеграцию края в международные институты.

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"Я первый американский офицер сербского происхождения, который командует многонациональной боевой группой "Восток", - подчеркнул Ник Дучич, пообещав, что войска под его руководством помогут стабильному развитию Косово.

Между тем, как отмечает издание "Nezavisne novine", "не прошло и десяти дней как американские официальные лица поддержали формирование Вооруженных сил Косово, а из Германии по закрытым каналам уже поступает информация о том, что Берлин потребует от Сербии не сопротивляться получению Приштиной статуса государства-наблюдателя в ООН".

Таким образом, подчеркивают аналитики, Запад, продолжая процесс отторжения Косово от Сербии, в качестве силового представителя в крае назначает "своего для сербов" Ника Дучича, который должен якобы оберегать и не предвзято относиться к остающемуся православному населению в непризнанной республике.

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Вот, что пишет о полковнике газета "Информер", "дети Дучича имеют сербские имена (Иван, Лука и Наталья), а с членами своей семьи он часто посещает сербскую церковь в Америке".

Напомним, что американская база "Бондстил" (Camp Bondsteel) - вторая по величине в Европе, где проходят службу 7 тысяч военнослужащих и лиц из числа гражданского персонала. Она была построена в Косово вскоре после окончания бомбардировок Югославии и перехода края под международный контроль. Сейчас это высокотехнологичный командный центр с самыми современными системами слежения и обороны. Территория базы - 360 000 квадратных метров, здесь 25 километров асфальтированных дорог, около 300 объектов, 11 сторожевых башен.

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