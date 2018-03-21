Допинг-офицеры нарушили график тренировок сборной России по футболу

Тренировка сборной России по футболу в преддверии контрольного матча с бразильцами началась с опозданием из-за действий допинг-офицеров. Об этом сообщается в официальном Twitter нашей национальной команды.

Инспектор допинг-контроля прибыл в расположение сборной на базу в Новогорске сегодня в 6:30 утра и забрал ряд игроков для взятия проб. В связи с этим был нарушен распорядок дня, а в тренировочный процесс, в том числе, для игроков, имеющих ограничения по работе в группе, были внесены коррективы.

В итоге наши футболисты прибыли на "Арену Химки" со значительным опозданием. При этом трое игроков не смогли выехать из Новогорска вместе с командой, так как по-прежнему находились в распоряжении допинг-офицера. Тренировка началась около 12:30.

Матч между сборными России и Бразилии состоится 23 марта. Встреча пройдет на московском стадионе "Лужники" и начнется в 19:00.