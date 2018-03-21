Египетский президент по телефону поздравил Путина

Президент Египта тепло поздравил российского коллегу с победой на президентских выборах. Совсем скоро, 26-28 марта, в его стране тоже пройдут выборы главы государства. И Владимир Путин пожелал успешного проведения этих выборов.

Лидеры подтвердили настрой на наращивание всего комплекса двустороннего сотрудничества.

"В частности, с удовлетворением констатировано, что в ближайшее время будет возобновлено прямое авиасообщение между Москвой и Каиром", - сообщили в пресс-службе Кремля.

Владимир Путин и Абдельфаттах Сиси обстоятельно обсудили вопросы политического урегулирования в Сирии.