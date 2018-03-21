Бывший губернатор Омской области Виктор Назаров, до недавнего времени возглавлявший регион, получил удостоверение члена Совета Федерации из рук спикера Валентины Матвиенко.

В начале пленарного заседания она представила нового члена Совета Федерации от законодательного представительного органа власти Омской области. "Прошу любить и жаловать, принимать в нашу команду", - сказала глава Совфеда.

Назаров возглавлял Омскую область с 2012 года, в 2015 году он одержал победу на выборах губернатора региона, набрав 59,99% голосов избирателей, напоминает ТАСС. 9 октября 2017 года он ушел в отставку, временно исполняющим обязанности губернатора был назначен депутат Госдумы от "Справедливой России" Александр Бурков. В начале февраля Назаров стал депутатом регионального законодательного собрания. 15 марта депутаты омского парламента наделили Назарова сенаторскими полномочиями.