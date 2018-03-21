Эксперты криптовалютного рынка обсудили его проблемы

20 марта группа депутатов во главе с председателем Комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым внесла в Госдуму законопроект "О цифровых финансовых активах".

Тема венчурного и инновационного финансирования как альтернатива банковскому кредитованию обсуждалась также и на прошедшем 20 марта в РЭУ им. Г.В.Плеханова выездном заседании Комитета Торгово-промышленной палаты РФ по финансовым рынкам и кредитным организациям совместно с подкомитетом по развитию инструментов финансирования инновационных и венчурных проектов. На заседании ТПП РФ и Российской ассоциации криптовалют и блокчейна (РАКИБ) еще раз подняли вопрос о введении уголовной ответственности за оборот денежных суррогатов.

Об этом в начале марта заявил замминистра финансов Алексей Моисеев на конференции "Криптосреда". Тогда он сообщил, что министерство подготовило соответствующий законопроект и согласовало его с заинтересованными ведомствами, но пока притормозило его дальнейшее продвижение. "Мне кажется, есть риск, что пострадают невинные люди", - сказал замминистра. Позже Моисеев уточнил, что срок наказания предполагается "в районе четырех лет, но только для коллективных схем, которые включают в себя большое количество объектов и объемов". То есть в законе об обороте денежных суррогатов будет применяться такой же принцип, как при уголовном преследовании за создание финансовых пирамид. Наказание не будет затрагивать людей, которые "где-то купили биткоин и потом продали", уверял замминистра.

Участники выездного заседания ТПП РФ напомнили, что президент России Владимир Путин не раз говорил о необходимости для России занять лидирующие позиции в сфере цифровой экономики. Представители законодательной и исполнительной власти на заседании подняли ключевые вопросы использования цифровых технологий в финансовой сфере в условиях реализации программы "Цифровая экономика Российской Федерации", которая стала отправной точкой для определения приоритетов национальной политики по внедрению цифровых технологий во все сферы жизни государства и общества.

Представители подкомитета ТПП РФ и РАКИБ выступили против введения уголовной ответственности за оборот денежных суррогатов. По мнению вице-президента по внедрению механизма "Escrow" РАКИБ Дениса Душнова, это может привести к ущемлению прав малого бизнеса и препятствовать как его развитию, так и развитию экономики в целом.

Перспектива введения уголовной ответственности настораживает большинство участников криптовалютного рынка. Как рассказал глава подкомитета по развитию инструментов финансирования инновационных и венчурных проектов ТПП РФ Сергей Безделов, после сообщения Алексея Моисеева на выездное заседание отказались приехать более 50 человек. По его словам, невозможно развивать цифровую экономику, если ее участники не могут обсуждать ключевые вопросы ее развития.

Участники заседания единогласно поддержали создание саморегулируемой организации с рабочим названием СРО Ассоциация участников инновационного и венчурного финансирования проектов. Сергей Безделов сформулировал основные задачи подкомитета: сделать инновационные, в частности, краудфандинговые, и венчурные формы финансирования проектов распространенными и доступными формами привлечения денежных средств. "Они должны стать популярной альтернативой как банковским, которые очень жестко забюрократизированы, так и микрофинансовым кредитам. Эти формы позволят выйти из кабалы микрофинансовых организаций и закредитованности населения, изменив парадигму привлечения денежных средств с потребительской на проектную. Если люди поймут, что через них можно финансировать свои проекты, которые в дальнейшем станут источником их доходов, это оживит деловую среду во многих регионах и будет стимулом развития малого бизнеса", - заявил он. Безделов также проинформировал собравшихся, как уже сегодня можно законно учитывать криптоактивы на балансе и использовать их в международных расчетах предприятиями, которые находятся под санкциями или если существует риск попадания под них. "Этот инструмент позволяет вести хозяйственную деятельность, не обращая внимания на санкции и прочие ограничения", - пояснил он.

Пресс-релиз предоставлен АНО "Сообщество пользователей рынка криптовалют"