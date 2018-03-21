Физиолог Марьяна Безруких: В 10-11 лет ребенка бесполезно наказывать

Учитель и школа должны учитывать сильнейшую функциональную перестройку организма ребенка, которая происходит с ним в 10-11 лет. Как рассказала в интервью сайту KP.RU директор института возрастной физиологии Российской академии образования Марьяна Безруких, именно в этом возрасте, а не в 13-15 лет, начинается период полового созревания.

В этот момент идут самые сильные гормональные перестройки, меняется работа мозга. Важно все это учитывать, однако на деле это не происходит. Учителя не знают, как общаться с детьми такого возраста. Кроме того, ребенок перестает реагировать на негативное подкрепление - ситуации, когда ему все время делают замечания, говорят, что он делает плохо, ругают.

- В этом возрасте наказывать бесполезно! Мозг не воспринимает негативную информацию. Можете ругать сколько угодно - все будет без толку. А у нас это основной путь воздействия! - отмечает специалист. По ее словам, у нас не учат педагогов системе эффективной коммуникации с ребенком на разных этапах развития.

Она также рассказала о том, что большинство детей к седьмому классу устают от всего - бояться плохой оценки, недовольства родителей, неудач. Больше трети школьников проявляют повышенную тревожность. Она связана именно с оценкой, со страхом не соответствовать требованиям учителя и требованиям родителей.