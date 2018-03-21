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21.03.2018 20:56
Рубрика: Экономика

Шесть соток - даром

Получить налоговый вычет теперь можно через МФЦ
Текст: Ольга Игнатова
Российская газета - Федеральный выпуск №7522 (59)
Уведомление о выбранном земельном участке для применения налогового вычета на 6 соток теперь можно подать через МФЦ, сообщили "Российской газете" в Федеральной налоговой службе. Ранее это можно было сделать либо через личный визит в налоговую, либо через "Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц".

На вычет по земельному налогу имеют право все пенсионеры, Герои Советского Союза и России, инвалиды и другие льготники. В конце прошлого года президент России Владимир Путин поручил правительству и Госдуме предусмотреть возможность освобождения от земельного налога пенсионеров и льготников. В результате в Налоговый кодекс была внесена норма о том, что эти категории россиян с 2018 года получили право на налоговый вычет, уменьшающий земельный налог на кадастровую стоимость 600 квадратных метров - то есть 6 соток. Проще говоря, за такой участок вообще теперь платить не нужно. Причем не важно, находятся ли 6 соток в собственности или принадлежат на праве долгосрочной аренды. Как уточняют в ФНС, вычет действует начиная с налогового периода 2017 года и не ограничен временными рамками. Однако в налоговом ведомстве обращают внимание на то, что если земельный участок больше 600 квадратных метров, то земельный налог в части превышения заплатить необходимо.

Фото: photoxpress.ru
Кого освободили от уплаты земельного налога

Например, если величина участка 800 "квадратов", то налоговики рассчитают налог на две сотки, если 1000 кв. метров, то на четыре и так далее. К тому же если у человека в собственности или пользовании находится не один, а несколько участков, то он должен строго до 1 июля этого года обратиться в налоговую инспекцию или в МФЦ с уведомлением о выбранном участке, по которому будет применяться вычет. Если уведомление не поступит, то вычет будет применяться автоматически в отношении одного земельного участка с максимальной суммой налога. При этом если ранее человек уже имел льготу (например, ветеран боевых действий был освобожден от налога на имущество или пенсионер использовал льготу по транспортному налогу и так далее), то еще раз направлять уведомление не потребуется. Для тех, кто в 2018 году впервые получит право на вычет (например, при достижении пенсионного возраста в течение 2018 года), необходимо подать заявление о предоставлении такой льготы. Сделать это рекомендуется не позднее 1 апреля 2018 года, чтобы льгота была учтена до исчисления налога и формирования налогового уведомления за 2017 год.

С этого года упрощен порядок обращения за налоговыми льготами. Теперь льготники вправе, а не обязаны, как было ранее, вместе с заявлением представить документы, подтверждающие право на льготу. Налоговики сделают все сами. То есть свяжутся с профильным ведомством, которое и представит все необходимые документы.

Как пояснил "РГ" депутат Государственной Думы, председатель Союза садоводов России Олег Валенчук, в России насчитывается 60 миллионов дачников, половина из них - пенсионеры. Налог на землю устанавливает каждый регион самостоятельно в размере от 0,1 до 0,3 процента от кадастровой стоимости. В зависимости от этой стоимости одни платят за свою землю 500-700 рублей, другие - несколько тысяч.

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