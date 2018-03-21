Новости

Сожительство не приравняют к браку 11:25
Матвиенко поручила подготовить "белую книгу" нарушений права на Украине 11:25
Овечкин вышел на 19-е место среди лучших снайперов в истории НХЛ 11:16
В новосибирском баре расстреляли охранника 11:14
Названа причина массового отравления под Тамбовом 11:14
В очередном чукотском селе ограничили продажу спиртного 11:08
Лаврову подарили в Японии торт в виде футбольного мяча 11:07
Установлены личности уничтоженных в Чечне боевиков 11:06
Газпром: Проложено 75,5% "Силы Сибири", 53% "Турецкого потока" 11:03
Неизвестное фото бандита с Дикого Запада оценили в 2 млн долларов 11:02
Израиль признал, что разбомбил в 2007 году ядерный реактор в Сирии 11:01
Для чего американцы назначили серба возглавлять свою базу в Косово 10:58
В Прикамье при пожаре погибли четыре человека 10:55
В курганской школе ученица открыла стрельбу по детям 10:55
В налоговой службе напомнили, кто должен отчитаться о доходах 10:50
На Дону объявили штормовое предупреждение 10:44
ЦБ ввел временную администрацию в "ОФК Банке" из топ-100 10:42
В Австралии шесть человек погибли из-за отравления дынями 10:35
В бесплатных поездах для болельщиков ЧМ забронировано более трети мест 10:30
Верховная Рада испугалась признать российские выборы "нелегитимными" 10:30
Экс-губернатор Омской области Назаров стал членом Совфеда 10:27
Стало известно, куда чаще всего москвичи ездят на такси 10:26
В Таганроге назвали причину массового отравления таллием на заводе 10:26
Захарова о позиции Лондона по Скрипалю: Заигрались, заврались и влипли 10:22
Лавров и Коно обсудили визит японского премьера в Россию 10:20
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что делать, если новый автомобиль постоянно ломается
Что делать, если новый автомобиль постоянно ломается
Как правильно продать квартиру, в которой прописаны несовершеннолетние дети
Как правильно продать квартиру, в которой прописаны несовершеннолетние дети
Задайте вопрос послу Беларуси в России Игорю Петришенко
Задайте вопрос послу Беларуси в России Игорю Петришенко
21.03.2018 11:02
Рубрика: Общество

Неизвестное фото бандита с Дикого Запада оценили в 2 млн долларов

Текст: Николай Грищенко
Фото: SWNS Фото: SWNS
Фото: SWNS

Эксперты по истории и культуре американского Дикого Запада идентифицировали фотопортрет на металлической пластине известного в США гангстера XIX века Джесси Джеймса. Раритетное изображение оценили примерно в два миллиона долларов.

Старый чайник был продан на аукционе за 45 миллионов рублей
Джеймс Бонд выставил свою автомашину на аукцион

Как сообщает издание SWNS, безработный коллекционер из Великобритании Джастин Уайтинг в июле прошлого года на интернет-аукционе eBay купил ферротипию XIX столетия. Стоимость изображения под названием "Молодой человек в темном костюме Викторианской эпохи" составила семь фунтов стерлингов или 546 рублей по курсу.

"Я был одержим с американскими преступниками в течение многих лет и читал много книг, и изучал их портреты. Изображение было идентично иллюстрациям из моей книги. Все мои друзья сказали, что они похожи, но посоветовали проконсультироваться со специалистами", - рассказывает Уайтинг.

После этого коллекционер обратился к специалисту по фотографиям XIX века Уиллу Данниуэй, который определил: ферротипия была сделана примерно в 1861 или 1862 году. По лицу, прическе, пиджаку и галстуку эксперт сказал, что на раритете изображен 14-летний Джесси Джеймс. Аутентичность портрета также подтвердил бывший криминалист ФБР Кент Гибсон, который и оценил фотографию в два миллиона долларов.

Счастливый обладатель раритетного изображения намерен продать портрет, чтобы купить собственный дом и машину.

Справка "РГ"

Джесси Вудсон Джеймс - один из наиболее известных гангстеров и грабителей банков Дикого Запада. Истории о его похождениях легли в основу многочисленных популярных художественных фильмов и книг. Был застрелен в 1882 году членом собственной банды Бобом Фордом.

Главное сегодня

Израиль признал, что разбомбил в 2007 году ядерный реактор в Сирии
Косачев: Россия будет жестко отвечать на любые санкции Запада
В Восточной Гуте заработал третий гуманитарный коридор
Захарова о позиции Лондона по Скрипалю: Заигрались, заврались и влипли
Пентагон признал бессилие перед гиперзвуковым оружием России