Французская пара заподозрила няню своих детей в колдовстве и убила ее

Французская пара, проживавшая в Великобритании, заподозрила няню своих детей в колдовстве и убила ее. Как сообщают французские и британские СМИ, процесс над Уиссем Медуни и Сабриной Куидер начался на этой неделе в Соединенном Королевстве.

Как выяснилось на слушаниях в суде, пара в течение нескольких часов держала в плену 21-летнюю Софию Лионне, издеваясь над ней. Ее обвинили в сообщничестве с биологическим отцом одного из детей и попытках повлиять на пару с помощью "черной магии". Все это они снимали на видео, которое было продемонстрировано присяжным. На нем девушка выглядит беззащитной и не понимающей, чего от нее хотят мучители.

Тело Лионне было найдено в сентябре 2017 года в саду при доме ее работодателей на юго-западе Лондона. Его обнаружили пожарные, вызванные соседями, увидевшими огонь.

Причина смерти девушки до сих пор не установлена, слишком много травм она получила незадолго до гибели. По мнению прокурора, Медуни и Куидер намеренно довели дело до летального исхода. Сами они свою вину не признают.