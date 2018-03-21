ФРС повысила базовую процентную ставку до 1,5-1,75 процента

Федеральная резервная система США повысила базовую процентную ставку на 25 базисных пункта - до уровня в 1,5-1,75 процента. Об этом говорится в опубликованном сообщении американского финансового регулятора.

Между тем в сообщении отмечается, что в этом году ставка будет поднята еще дважды. Оптимизм руководству Федерального резерва внушают прогноз роста ВВП страны.

В частности, на этот года он был повышен с 2,5 до 2,7 процента, тогда как инфляция останется на сравнительно низком уровне - чуть менее 2 процентов.