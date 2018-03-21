"Газпром": Европа поставила рекорд по отбору газа из хранилищ

Отбор газа потребителями из европейских подземных хранилищ (ПХГ), запасы в которых сократились до рекордно низких показателей, продолжается, сообщило управление информации "Газпрома".

"По состоянию на 19 марта, по данным ассоциации Gas Infrastructure Europe, из подземных хранилищ в Европе поднято 61,9 миллиарда кубических метров газа, - говорится в сообщении компании. - Таким образом, еще до окончания отопительного сезона из хранилищ отобран максимальный объем за всю историю наблюдений GIE".

Ассоциация GIE ведет статистику с 2011 года. Исходя из нее, в преддверии текущего отопительного сезона европейские компании закачали в ПХГ 59,8 миллиарда кубометров газа, но уже 13 марта из них было поднято 60,1 миллиарда "кубов". Наполненность ПХГ 19 марта составляла 21,16 процента.

Спрос на голубое топливо в Европе начал расти в конце февраля, когда регион накрыл арктический циклон, пришедший из Сибири. Синоптики назвали его "зверь с востока" (beast from the east). Температура в некоторых странах опустилась ниже климатической нормы на 10-12 градусов и в некоторых частях Европы остается очень низкой.

В связи с этим европейские компании увеличили закупки сжиженного природного газа и трубопроводного, в том числе из России, а также начали поднимать дополнительные объемы топлива из ПХГ. Следом начали расти цены на газовых хабах.