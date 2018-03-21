"Газпром" оспорит в суде арест имущества на Украине

Опись и арест имущества "Газпрома" на Украине незаконны и проводятся под видом исполнения решения Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) о наложении штрафа. В связи с этим "Газпром" намерен оспорить действия Киева в суде.

"Газпром" не признает правомерность наложения штрафа и считает данные действия Украины нарушением его прав, в том числе гарантированных российско-украинским межправительственным соглашением о поощрении и взаимной защите инвестиций от 27 ноября 1998 года", - говорится в сообщении компании.

Ранее российская экспортная монополия уже направляла Украине уведомление о нарушении Киевом обязательств по защите инвестиций и сейчас готовит иск для обращения в международный арбитраж, уточнили в "Газпроме".

20 марта министр юстиции Украины Павел Петренко сообщил журналистам, что с "Газпрома" взыскали в бюджет около 3,8 миллиона долларов штрафа из активов компании, которые находятся на Украине, в счет погашения штрафа, выписанного в декабре 2016 года Хозяйственным судом Киева в ответ на иск АМКУ. Сумма исковых требований вместе с пенями - 6,5 миллиарда долларов.

"Газпром" обжаловал решение киевского суда в Верховном суде Украине, но тот отказался рассматривать кассацию. Российская сторона считает, что штраф незаконен, так как "Газпром" не ведет предпринимательскую деятельность на территории Украины, а значит, не может нарушить антимонопольное законодательство, так как передает все перекачанное топливо "Нафтогазу".