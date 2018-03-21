Газпром констатировал, что построено 1629,3 километра линейной части магистрального газопровода в Китай "Сила Сибири", то есть 75,5 процентов участка. Идут по графику и работы в Черном море по строительству "Турецкого потока". Уложен 991 километр труб - 53 процент от общей протяженности морского участка по двум ниткам. Об этом отмечается в сообщении компании по итогам Совета директоров "Газпрома", который одобрил проводимую работу по реализации крупнейших инвестиционных проектов.

Поставки российского газа Китайской национальной нефтегазовой корпорации (CNPC) начнутся в контрактные сроки - 20 декабря 2019 года, уверяют там.

Кроме того, развитие сети на Дальнем Востоке позволит организовать газоснабжение российских потребителей в этом регионе и выйти с трубопроводными поставками газа на емкий и быстрорастущий рынок Китая.

"Газпром" продолжает реализацию комплекса стратегически важных проектов на западном направлении. Эта работа имеет принципиальное значение для долгосрочного развития Единой системы газоснабжения России (ЕСГ) и обеспечения надежных поставок газа потребителям в европейской части страны и на традиционных рынках дальнего зарубежья, отмечается в сообщении компании.